Эксперты предупредили о подорожании ряда импортных товаров в России

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, со своей стороны, предупредил, что в ближайшее время в России не менее чем на 10–15% подорожают импортируемые габаритные товары — товары для дома, мебель и бытовая техника. При этом исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов выразил мнение, что предметы из последней категории и электроника вырастут в цене на 2-3%.