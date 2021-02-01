Эксперты предупредили о подорожании ряда импортных товаров в России
Сложившуюся ситуацию эксперты объяснили резким повышением спроса на данный вид перевозок между США и Китаем, спровоцировавшим возникновение дефицита контейнеров и судов по всему миру. Кроме того, Китай сократил закупки из США и ввел новые требования на ввоз грузов. Наконец, негативно на ситуации сказались пандемия коронавируса, разрушившая сбалансированность отгрузок, и колебания спроса на перевозки на протяжении 2020 г.
Так, несколько участников рынка рассказали, что к концу прошлого года цена за морские перевозки выросла примерно с $1,5 тыс. до $9 тыс. за контейнер.
«Если речь идет о перевозке холодильников, в стандартный контейнер их помещается 60–70 штук. То есть рост стоимости перевозки с $1,5 тыс. до $9 тыс. означает плюс более $100 на каждый холодильник», — сказал глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин.
Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, со своей стороны, предупредил, что в ближайшее время в России не менее чем на 10–15% подорожают импортируемые габаритные товары — товары для дома, мебель и бытовая техника. При этом исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов выразил мнение, что предметы из последней категории и электроника вырастут в цене на 2-3%.
Основатель Zenden Group Андрей Павлов заявил, что наиболее сильно выросла стоимость логистики для недорогой обуви — примерно на 12%, а для обуви из кожи — примерно на 4%. Поэтому подорожание обуви может составить до 20%, отметил он.
Другой собеседник издания из компании, занимающейся контейнерными перевозками, сказал, что в сложившейся ситуации больше всего пострадали те, кто перевозил по морю дешевую продукцию, включая продукты питания и сырье, так как повышение цены перевозки серьезно отразился на себестоимости этих товаров.