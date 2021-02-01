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Эксперты предупредили о подорожании ряда импортных товаров в России

Ведомости

В конце прошлого года в мире выросла стоимость морских перевозок, что в свою очередь, в скором времени приведет к подорожанию ряда товаров, импортируемых в Россию, — обуви, бытовой техники, мебели и продуктов, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка из нескольких отраслей.

Сложившуюся ситуацию эксперты объяснили резким повышением спроса на данный вид перевозок между США и Китаем, спровоцировавшим возникновение дефицита контейнеров и судов по всему миру. Кроме того, Китай сократил закупки из США и ввел новые требования на ввоз грузов. Наконец, негативно на ситуации сказались пандемия коронавируса, разрушившая сбалансированность отгрузок, и колебания спроса на перевозки на протяжении 2020 г.

Так, несколько участников рынка рассказали, что к концу прошлого года цена за морские перевозки выросла примерно с $1,5 тыс. до $9 тыс. за контейнер. 

«Если речь идет о перевозке холодильников, в стандартный контейнер их помещается 60–70 штук. То есть рост стоимости перевозки с $1,5 тыс. до $9 тыс. означает плюс более $100 на каждый холодильник», — сказал глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин. 

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, со своей стороны, предупредил, что в ближайшее время в России не менее чем на 10–15% подорожают импортируемые габаритные товары — товары для дома, мебель и бытовая техника. При этом исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов выразил мнение, что предметы из последней категории и электроника вырастут в цене на 2-3%.

Основатель Zenden Group Андрей Павлов заявил, что наиболее сильно выросла стоимость логистики для недорогой обуви — примерно на 12%, а для обуви из кожи — примерно на 4%. Поэтому подорожание обуви может составить до 20%, отметил он.

Другой собеседник издания из компании, занимающейся контейнерными перевозками, сказал, что в сложившейся ситуации больше всего пострадали те, кто перевозил по морю дешевую продукцию, включая продукты питания и сырье, так как повышение цены перевозки серьезно отразился на себестоимости этих товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных