Электроника может подорожать на 40%

Последствия дефицита комплектующих уже в полной мере испытывают на себе российские ритейлеры. В основном это оказывает влияние на поставки гаджетов из Китая, рассказал «Ведомостям» руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинка» Николай Петров: «В нашей сети в зависимости от вендора поставки обеспечиваются на 30–50% от размещенных заказов, но даже такое обеспечение позволяет нам удовлетворять спрос покупателей. На закупочных ценах дефицит комплектующих отражается по-разному, в среднем этот показатель варьируется от 10 до 20%».