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Электроника может подорожать на 40%

Из-за глобального дефицита комплектующих
Татьяна Исакова
Цены на товары с применением микроэлектронных компонентов растут и в этом году поднимутся на 15–40% /Евгений Разумный / Ведомости

Последствия дефицита комплектующих уже в полной мере испытывают на себе российские ритейлеры. В основном это оказывает влияние на поставки гаджетов из Китая, рассказал «Ведомостям» руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинка» Николай Петров: «В нашей сети в зависимости от вендора поставки обеспечиваются на 30–50% от размещенных заказов, но даже такое обеспечение позволяет нам удовлетворять спрос покупателей. На закупочных ценах дефицит комплектующих отражается по-разному, в среднем этот показатель варьируется от 10 до 20%».

Дефицит компонентов оказал серьезное влияние на поставки в Россию мониторов, моноблоков и бюджетных ноутбуков, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к крупному производителю электроники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных