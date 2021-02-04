В России утвердили стандарт штамма коронавируса
Специалисты научного центра Гамалеи разработали стандарт штамма коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава. Его утвердил Росстандарт.
Руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы ведомства Елена Кулябина пояснила, что утверждение стандарта коронавируса «позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному «знаменателю». По данным Минздрава, стандарт коронавируса поможет эффективнее лечить COVID-19, разрабатывать новые лекарства и отслеживать мутации вируса.
По данным оперштаба на 3 февраля, в России зарегистрировано 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. Около 3,4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, погибли более 74 500. За сутки было выявлено 16 474 случая заражения.