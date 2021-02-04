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В России утвердили стандарт штамма коронавируса

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Специалисты научного центра Гамалеи разработали стандарт штамма коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава. Его утвердил Росстандарт.

Руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы ведомства Елена Кулябина пояснила, что утверждение стандарта коронавируса «позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному «знаменателю». По данным Минздрава, стандарт коронавируса поможет эффективнее лечить COVID-19, разрабатывать новые лекарства и отслеживать мутации вируса. 

По данным оперштаба на 3 февраля, в России зарегистрировано 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. Около 3,4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, погибли более 74 500. За сутки было выявлено 16 474 случая заражения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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