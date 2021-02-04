В ВОЗ назвали катастрофическими последствия пандемии для лечения онкологии

Клюге рассказал, как пандемия COVID-19 повлияла на ситуацию с онкологическими заболеваниями в Европе: «Ограничение поездок и огромная нагрузка на системы здравоохранения, занятые борьбой против COVID-19, привели к перебоям в оказании онкологической помощи по всему Европейскому региону со значительными задержками в диагностике и лечении, что прямо сказывается на шансах излечиться и на выживаемости сотен тысяч больных».