В ВОЗ назвали катастрофическими последствия пандемии для лечения онкологии
Последствия пандемии коронавируса для сферы лечения онкологических заболеваний оказались катастрофическими, заявил директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
«Последствия пандемии для ситуации с онкологическими заболеваниями в регионе нельзя назвать иначе, как катастрофическими. Мы своими глазами увидели реальные последствия игнорирования проблемы неинфекционных заболеваний, таких как рак», — приводятся его слова на сайте ЕРБ ВОЗ.
По данным ВОЗ, на ранних этапах пандемии перебои в оказании услуг по лечению неинфекционных заболеваний отмечались в 122 из 163 стран мира, и в трети стран Европейского региона такие перебои полностью или частично затронули оказание онкологической помощи.
Клюге рассказал, как пандемия COVID-19 повлияла на ситуацию с онкологическими заболеваниями в Европе: «Ограничение поездок и огромная нагрузка на системы здравоохранения, занятые борьбой против COVID-19, привели к перебоям в оказании онкологической помощи по всему Европейскому региону со значительными задержками в диагностике и лечении, что прямо сказывается на шансах излечиться и на выживаемости сотен тысяч больных».
По его словам, некоторые страны столкнулись с дефицитом препаратов для лечения рака, а их высокая цена и стоимость лечения создают проблемы даже для стран с высоким уровнем дохода. Во многих странах наблюдается значительное снижение показателей диагностики новых случаев. Кроме того, экономический кризис усугубил существовавшие и ранее неравенства: многим людям стало труднее вести здоровый образ жизни или получать лечебно-профилактические услуги.
В связи с этим ВОЗ запускает общеевропейскую инициативу по борьбе против рака. Инициатива предусматривает пять элементов: профилактику, раннее выявление, всеобщий доступ к диагностике и лечению, паллиативную помощь и особое внимание к данным. «Эта инициатива является одним из важнейших элементов европейской программы работы ВОЗ, нацеленной на продвижение эффективных подходов к охране здоровья наших граждан посредством совместных действий для улучшения здоровья», — заключил Клюге.
В конце декабря прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд руб. на выплаты медикам за выявление онкологии. В правительстве отметили, что медики получают данные выплаты с 2020 г. Средства выделяются за каждый случай подтверждения диагноза, поставленного во время диспансеризации или профосмотра.