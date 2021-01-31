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Правительство выделит более 1,1 млрд рублей на выплаты медикам за выявление онкологии

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд руб. на выплаты медикам за выявление онкологии, сообщается на сайте правительства.

«Свыше 1,1 млрд руб. получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования. Деньги направят на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что медики получают данные выплаты с 2020 г. Средства выделяются за каждый случай подтверждения диагноза, поставленного время диспансеризации или профосмотра.

Помимо этого правительство выделило 18,3 млрд руб. на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения – врачей и среднего медицинского персонала.

Ранее глава Минздрава России Сергей Мурашко заявил, что медработники, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом в праздники, получат двойные выплаты в январе.

Ранее по теме: Сенатор рассказала о пенсионных льготах для борющихся с COVID-19 врачей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных