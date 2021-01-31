Правительство выделит более 1,1 млрд рублей на выплаты медикам за выявление онкологии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд руб. на выплаты медикам за выявление онкологии, сообщается на сайте правительства.
«Свыше 1,1 млрд руб. получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования. Деньги направят на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что медики получают данные выплаты с 2020 г. Средства выделяются за каждый случай подтверждения диагноза, поставленного время диспансеризации или профосмотра.
Помимо этого правительство выделило 18,3 млрд руб. на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения – врачей и среднего медицинского персонала.
Ранее глава Минздрава России Сергей Мурашко заявил, что медработники, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом в праздники, получат двойные выплаты в январе.