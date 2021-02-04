Пандемия не оказала влияния на эффективность оказания онкопомощи в Москве

По ее словам, в 2020 г. в московских онкологических клиниках провели более 280 тыс. госпитализаций, что на треть больше, чем в 2019 г. «Число курсов лучевой терапии во время пандемии выросло на 12%, до 9 тыс., количество курсов химиотерапии увеличилось в полтора раза, до 248 тыс.», — отметила она.