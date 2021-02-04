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Пандемия не оказала влияния на эффективность оказания онкопомощи в Москве

Ведомости

Несмотря на пандемию, оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями не было остановлено в Москве ни на день, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «Интерфаксу».

«Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней сложности, мы, во-первых, ни на день не остановили оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Более того, ни одна онкологическая больница не была закрыта или перепрофилирована под коронавирус», — сказала Ракова.

По ее словам, в 2020 г. в московских онкологических клиниках провели более 280 тыс. госпитализаций, что на треть больше, чем в 2019 г. «Число курсов лучевой терапии во время пандемии выросло на 12%, до 9 тыс., количество курсов химиотерапии увеличилось в полтора раза, до 248 тыс.», — отметила она.

Кроме того, она рассказала о реализации нового стандарта — за 2020 г. в Москве была выстроена единая вертикаль оказания онкологической помощи.

«Узкоспециальная медицинская помощь оказывается в 6 якорных онкологических центрах, равномерно распределенных по городу. К каждому центру присоединен амбулаторный блок. В амбулаторных онкоцентрах за год развернули шесть патоморфологических лабораторий», — рассказала Ракова, отметив, что удалось автоматизировать процесс обработки диагностического материала и полностью перейти в цифровую среду.

Ранее сегодня директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что последствия пандемии коронавируса для сферы лечения онкологических заболеваний оказались катастрофическими. Он указал, что на ранних этапах пандемии перебои в оказании услуг по лечению неинфекционных заболеваний отмечались в 122 из 163 стран мира, и в трети стран Европейского региона такие перебои затронули оказание онкологической помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных