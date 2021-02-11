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В Москве еще на треть сократили число коек для больных коронавиурсом

Ведомости

В Московских больницах свернули еще около 4,7 тыс. коек для больных коронавирусом, их останется 9 тыс. сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, передает пресс-служба московского оперштаба.

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек», — сказала Ракова. По ее словам, к стандартной работе возвращаются перепрофилированные ранее под коронавирус стационары больниц №52 и № 5 им. О.М. Филатова на 2 тыс. коек, а также сокращаются 2,7 тыс. коек в резервных госпиталях.

«Останавливаем прием в трех корпусах госпиталя в Сокольниках, а в Крылатском, АТЦ «Москва» и Коммунарке уменьшится количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, текущий фонд работы с коронавирусом составит около 9 тыс. коек», — пояснила Ракова. В освободившихся от приема коронавирусных больных стационарах проведут санобработку и тестирование медработников на наличие инфекции.

В начале февраля в связи со снижением заболеваемости коронавирусом в Москве во второй половине января свернули 10 временных (перепрофилированных из обычных больниц) ковидных госпиталей с фондом в более чем 3 тыс. коек.

По данным оперштаба на 10 февраля, в Москве, остающейся лидером по заболеваемости, за сутки зафиксировали 1584 случая болезни (уровень конца сентября-начала октября 2020 г.). В целом по России вчера был зафиксирован минимальный с октября 2020 г. прирост новых заболевших коронавирусом (+ 15 019).

Ранее по теме: В Москве свернули 10 временных стационаров для больных COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных