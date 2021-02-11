В Москве еще на треть сократили число коек для больных коронавиурсом

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек», — сказала Ракова. По ее словам, к стандартной работе возвращаются перепрофилированные ранее под коронавирус стационары больниц №52 и № 5 им. О.М. Филатова на 2 тыс. коек, а также сокращаются 2,7 тыс. коек в резервных госпиталях.