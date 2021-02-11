В Москве еще на треть сократили число коек для больных коронавиурсом
В Московских больницах свернули еще около 4,7 тыс. коек для больных коронавирусом, их останется 9 тыс. сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, передает пресс-служба московского оперштаба.
«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек», — сказала Ракова. По ее словам, к стандартной работе возвращаются перепрофилированные ранее под коронавирус стационары больниц №52 и № 5 им. О.М. Филатова на 2 тыс. коек, а также сокращаются 2,7 тыс. коек в резервных госпиталях.
«Останавливаем прием в трех корпусах госпиталя в Сокольниках, а в Крылатском, АТЦ «Москва» и Коммунарке уменьшится количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, текущий фонд работы с коронавирусом составит около 9 тыс. коек», — пояснила Ракова. В освободившихся от приема коронавирусных больных стационарах проведут санобработку и тестирование медработников на наличие инфекции.
В начале февраля в связи со снижением заболеваемости коронавирусом в Москве во второй половине января свернули 10 временных (перепрофилированных из обычных больниц) ковидных госпиталей с фондом в более чем 3 тыс. коек.
По данным оперштаба на 10 февраля, в Москве, остающейся лидером по заболеваемости, за сутки зафиксировали 1584 случая болезни (уровень конца сентября-начала октября 2020 г.). В целом по России вчера был зафиксирован минимальный с октября 2020 г. прирост новых заболевших коронавирусом (+ 15 019).