Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Центральной России
Аномально холодная погода с температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидается в Центральном федеральном округе (ЦФО) России 14-18 февраля, сообщил Гидрометцентр.
«14-18 февраля на территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода с температурами на 7-12 градусов ниже климатической нормы», – говорится в сообщении. Ночью температура воздуха понизится до минус 24-30 градусов, днем – до минус 11-17 градусов.
Сильный снег пройдет 13 февраля в большинстве областей ЦФО: в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской и Костромской областях, а ночью 13 февраля – в Брянской, Орловской и Курской областях. В некоторых районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, налипание мокрого снега и гололед.
Затем, ночью 14 февраля, сильный снегопад охватит северные области ЦФО и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях. 15 февраля местами пройдет небольшой снег, температура воздуха понизится на 2-6 градусов, и затем установится аномально холодная погода, предупредили в Гидрометцентре.