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В Гидрометцентре москвичей предупредили о похолодании до минус 26

Ведомости

Температура воздуха в столичном регионе в ночь с 8 на 9 февраля опустится до минус 26 градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людимила Паршина «Российской газете».

«В понедельник, 8 февраля, по предварительным расчетам, в столичном регионе прогнозируется понижение ночной температуры до минус 25 градусов, а в ночь на вторник — даже до минус 26», — говорится в сообщении. Днем температура воздуха составит минус 13-18 градусов, без осадков.

По ее словам, похолодание начнется с 5 февраля. В этот день температура воздуха в столичном регионе опустится ночью до минус 14 градусов, днем — до минус 9-11 градусов, 6 февраля температура ожидается на уровне минус 13-18 градусов ночью и минус 10-15 градусов днем, 7 февраля — минус 22 градусов ночью и минус 17 градусов днем. «При этом похолодание будет довольно устойчивым — ждать быстрого потепления не стоит», — отмечает издание.

В Архангельской и Курской области, на севере Поволжья ожидаются сильные снегопады, в Краснодарском крае, Крыму и Волгоградской области — дожди со снегом, рассказала Паршина.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «РИА Новости» подчеркнул, что на следующей неделе москвичей ждут сильнейшие за 10 лет морозы. По его словам, во вторник температура достигнет «глубочайшего дна» и составит ночью минус 20-30 градусов, днем — минус 16-21 градусов. «Это супераномальный холод с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля», — отметил Тишковец.

Ранее по теме: В Гидрометцентре ожидают аномальных холодов на большей части России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных