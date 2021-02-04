В Гидрометцентре москвичей предупредили о похолодании до минус 26
Температура воздуха в столичном регионе в ночь с 8 на 9 февраля опустится до минус 26 градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людимила Паршина «Российской газете».
«В понедельник, 8 февраля, по предварительным расчетам, в столичном регионе прогнозируется понижение ночной температуры до минус 25 градусов, а в ночь на вторник — даже до минус 26», — говорится в сообщении. Днем температура воздуха составит минус 13-18 градусов, без осадков.
По ее словам, похолодание начнется с 5 февраля. В этот день температура воздуха в столичном регионе опустится ночью до минус 14 градусов, днем — до минус 9-11 градусов, 6 февраля температура ожидается на уровне минус 13-18 градусов ночью и минус 10-15 градусов днем, 7 февраля — минус 22 градусов ночью и минус 17 градусов днем. «При этом похолодание будет довольно устойчивым — ждать быстрого потепления не стоит», — отмечает издание.
В Архангельской и Курской области, на севере Поволжья ожидаются сильные снегопады, в Краснодарском крае, Крыму и Волгоградской области — дожди со снегом, рассказала Паршина.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «РИА Новости» подчеркнул, что на следующей неделе москвичей ждут сильнейшие за 10 лет морозы. По его словам, во вторник температура достигнет «глубочайшего дна» и составит ночью минус 20-30 градусов, днем — минус 16-21 градусов. «Это супераномальный холод с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля», — отметил Тишковец.