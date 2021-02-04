В Гидрометцентре москвичей предупредили о похолодании до минус 26

По ее словам, похолодание начнется с 5 февраля. В этот день температура воздуха в столичном регионе опустится ночью до минус 14 градусов, днем — до минус 9-11 градусов, 6 февраля температура ожидается на уровне минус 13-18 градусов ночью и минус 10-15 градусов днем, 7 февраля — минус 22 градусов ночью и минус 17 градусов днем. «При этом похолодание будет довольно устойчивым — ждать быстрого потепления не стоит», — отмечает издание.