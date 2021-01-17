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В Гидрометцентре ожидают аномальных холодов на большей части России

Ведомости

Большую часть регионов России ожидают аномальные холода, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии «РИА Новости».

По его данным, в Центральном федеральном округе ожидается понижение температуры воздуха до 20 января на 6-12 градусов ниже климатической нормы до значений минус 20-30 градусов. В Приволжском федеральном округе температура может достигнуть местами отметки в минус 32 градуса.

В субъектах Северного федерального округа ожидаются температуры в районе минус 23-26 градусов, а в Южном федеральном округе температура будет колебаться в пределах минус 15-21 градус.

Жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов ожидает понижение температуры до минус 42 градусов, в Иркутской области температура может понизиться до минус 51 градуса, а в Таймырском и Долгано-Ненецком регионе – до минус 40-53 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных