В Гидрометцентре ожидают аномальных холодов на большей части России
Большую часть регионов России ожидают аномальные холода, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии «РИА Новости».
По его данным, в Центральном федеральном округе ожидается понижение температуры воздуха до 20 января на 6-12 градусов ниже климатической нормы до значений минус 20-30 градусов. В Приволжском федеральном округе температура может достигнуть местами отметки в минус 32 градуса.
В субъектах Северного федерального округа ожидаются температуры в районе минус 23-26 градусов, а в Южном федеральном округе температура будет колебаться в пределах минус 15-21 градус.
Жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов ожидает понижение температуры до минус 42 градусов, в Иркутской области температура может понизиться до минус 51 градуса, а в Таймырском и Долгано-Ненецком регионе – до минус 40-53 градусов.