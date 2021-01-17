В Гидрометцентре ожидают аномальных холодов на большей части России

По его данным, в Центральном федеральном округе ожидается понижение температуры воздуха до 20 января на 6-12 градусов ниже климатической нормы до значений минус 20-30 градусов. В Приволжском федеральном округе температура может достигнуть местами отметки в минус 32 градуса.