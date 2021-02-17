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«Коммерсантъ» узнал об уголовном деле о вымогательстве против основателя «Пятерочки»

Ведомости

Следственное управление СКР по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело против бизнесмена Андрея Рогачева по статье о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщила газета «Коммерсантъ». Заявление на Рогачева подал его бывший деловой партнер, глава Gremm Group Михаил Горяинов. Представитель Горяинова на запрос «Ведомостей» не ответил, Рогачев также не ответил на звонок.

По данным издания, основатель сети магазинов «Пятерочка» Рогачев требует у Горяинова долю в бизнесе, которая оценивается в $20 млн. Речь якобы идет о здании некогда крупного техцентра на Волгоградском проспекте и об Усачевском рынке, который находится под контролем Gremm Group. По некоторым данным, в доказательство факта вымогательства Горяинов предоставил СК переписку и записи разговоров с Рогачевым.

В 2015 г. Рогачев и Gremm Group Горяинова купили пять рынков в Москве. Объектами управляла специально созданная компания М1. В конце 2015 г. Рогачев заявил, что Горяинов инвестировал в проект сумму меньше оговоренного в акционерном соглашении. Бизнесмены прекратили сотрудничество, после чего Gremm Group достались два из пяти рынков — Усачевский и объект на Волгоградском проспекте. 

Рогачев в 2018 г. подал иск к Горяинову в Высокий суд Лондона, чтобы оспорить права на активы. Из документов, которые представил Рогачев, следовало, что он вложил в совместный бизнес $29,5 млн, а Горяинов - $20,2 млн. Рогачев также заявил, что ему принадлежит 50% в Усачевском и Волгоградском рынках. В конце 2018 г. Рогачеву удалось добиться судебного запрета на реализацию активов Горяинова на 9 млн евро, однако летом 2019 г. запрет был снят. 

По данным издания, после этого Gremm Group стало рассматривать требования Рогачева о передаче части активов как вымогательство. Горяинов подал заявление в СКР. Сам Рогачев сейчас находится за границей. В СКР не стали комментировать возбуждение уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных