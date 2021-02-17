«Коммерсантъ» узнал об уголовном деле о вымогательстве против основателя «Пятерочки»

Рогачев в 2018 г. подал иск к Горяинову в Высокий суд Лондона, чтобы оспорить права на активы. Из документов, которые представил Рогачев, следовало, что он вложил в совместный бизнес $29,5 млн, а Горяинов - $20,2 млн. Рогачев также заявил, что ему принадлежит 50% в Усачевском и Волгоградском рынках. В конце 2018 г. Рогачеву удалось добиться судебного запрета на реализацию активов Горяинова на 9 млн евро, однако летом 2019 г. запрет был снят.