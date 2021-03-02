Музей Победы возглавил рейтинг самых упоминаемых музеев России
Музей Победы на Поклонной горе в Москве возглавил топ-20 медиарейтинга российских музеев за январь этого года, свидетельствуют данные компании «Медиалогия». Его медиаиндекс, который включает в себя показатели цитируемости, характер упоминания в инфополе и «заметность сообщения», составил 32 940,6 пункта, что более чем в 1,6 раза больше, чем у второй в рейтинге Третьяковской галереи.
«Музей Победы лидирует в медиарейтинге: СМИ сообщали, что Музей Победы запустил иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», приуроченный к 77-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда. Также СМИ сообщали, что Музей Победы в память о народном артисте СССР Василии Лановом разместит на своем сайте моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!»» — рассказали в «Медиалогии».
Медиаиндекс Третьяковской галереи составил 19 777,7 пунктов. О ней писали в связи с открытием там монографической выставки художника Роберта Фалька, а также экспозиции «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России».
Третьим в топе стал Государственный Эрмитаж с индексом 19 214,1 пункт. Его упоминали в связи с утверждением сына директора музея Михаила Пиотровского Бориса вице-губернатором Санкт-Петербурга, который должен отвечать за решение вопросов культуры и спорта. Кроме того, цитировалось интервью Михаила Пиотровского «Российской газете».
В рейтинг «Медиалогии» вошли также Русский музей, ГМИИ им. Пушкина, Исаакиевский собор, Еврейский музей и центр толерантности и другие. Последним в топ-20 стал Государственный Дарвиновский музей, чей медиаиндекс соствил 2136 пунктов.