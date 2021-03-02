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Музей Победы возглавил рейтинг самых упоминаемых музеев России

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Музей Победы на Поклонной горе в Москве возглавил топ-20 медиарейтинга российских музеев за январь этого года, свидетельствуют данные компании «Медиалогия». Его медиаиндекс, который включает в себя показатели цитируемости, характер упоминания в инфополе и «заметность сообщения», составил 32 940,6 пункта, что более чем в 1,6 раза больше, чем у второй в рейтинге Третьяковской галереи.

«Музей Победы лидирует в медиарейтинге: СМИ сообщали, что Музей Победы запустил иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», приуроченный к 77-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда. Также СМИ сообщали, что Музей Победы в память о народном артисте СССР Василии Лановом разместит на своем сайте моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!»» — рассказали в «Медиалогии».

Медиаиндекс Третьяковской галереи составил 19 777,7 пунктов. О ней писали в связи с открытием там монографической выставки художника Роберта Фалька, а также экспозиции «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России».

Третьим в топе стал Государственный Эрмитаж с индексом 19 214,1 пункт. Его упоминали в связи с утверждением сына директора музея Михаила Пиотровского Бориса вице-губернатором Санкт-Петербурга, который должен отвечать за решение вопросов культуры и спорта. Кроме того, цитировалось интервью Михаила Пиотровского «Российской газете».

В рейтинг «Медиалогии» вошли также Русский музей, ГМИИ им. Пушкина, Исаакиевский собор, Еврейский музей и центр толерантности и другие. Последним в топ-20 стал Государственный Дарвиновский музей, чей медиаиндекс соствил 2136 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных