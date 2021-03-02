Музей Победы возглавил рейтинг самых упоминаемых музеев России

Музей Победы на Поклонной горе в Москве возглавил топ-20 медиарейтинга российских музеев за январь этого года, свидетельствуют данные компании «Медиалогия». Его медиаиндекс, который включает в себя показатели цитируемости, характер упоминания в инфополе и «заметность сообщения», составил 32 940,6 пункта, что более чем в 1,6 раза больше, чем у второй в рейтинге Третьяковской галереи.