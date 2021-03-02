В Москве откроют стационар для пациентов с тяжелыми последствиями COVID-19
Терапевтический стационар для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса откроют в Москве, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире «Первого канала».
«Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов», – сказал Горелов (цитата по «РИА Новости»).
Ранее, 11 февраля, вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что в московских больницах свернули еще около 4,7 тыс. коек для больных коронавирусом, их останется 9 тыс. Решение вызвано положительной динамикой в эпидемиологической обстановке. В начале февраля власти свернули 10 временных ковидных госпиталей с фондом в более чем 3 тыс. коек.
По данным оперативного штаба на 2 марта, в Москве за сутки выявили 1277 новых случаев коронавируса, 1796 человек выздоровели, 49 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 981 тыс. случаев заражения и 15 146 летальных исходов.