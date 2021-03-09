В Кремле ответили на обвинения США в дезинформации по вакцинам от коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным заявление госдепа США о попытках российских разведывательных служб распространить дезинформацию о вакцинах от коронавируса и указал на «огульную» критику российского препарата «Спутник V».
«Наша вакцина весьма эффективная в этом. Но, несмотря на это, наша вакцина на ежедневной основе подвергается иногда какой-то критике с попыткой претендовать на объективность, иногда совершенно без попыток претендовать на объективность, просто огульной критике. Мы всегда были против этого и Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин», — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Он также напомнил, что Россия сотрудничает с другими производителями вакцин от коронавируса.
«Поэтому все эти заявления абсурдны, не имеют под собой никаких оснований, и мы очень сожалеем, в связи с тем, что кто-то воспринимает такие заявления всерьез», — сказал Песков.
В Кремле намерены и дальше «очень терпеливо и очень последовательно разъяснять, что подобные сообщения являются полным абсурдом».
9 марта представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что одна из структур ведомства идентифицировала четыре российских онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса.