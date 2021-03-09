В Кремле ответили на обвинения США в дезинформации по вакцинам от коронавируса

«Наша вакцина весьма эффективная в этом. Но, несмотря на это, наша вакцина на ежедневной основе подвергается иногда какой-то критике с попыткой претендовать на объективность, иногда совершенно без попыток претендовать на объективность, просто огульной критике. Мы всегда были против этого и Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин», — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.