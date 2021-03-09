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В Кремле ответили на обвинения США в дезинформации по вакцинам от коронавируса

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным заявление госдепа США о попытках российских разведывательных служб распространить дезинформацию о вакцинах от коронавируса и указал на «огульную» критику российского препарата «Спутник V».

«Наша вакцина весьма эффективная в этом. Но, несмотря на это, наша вакцина на ежедневной основе подвергается иногда какой-то критике с попыткой претендовать на объективность, иногда совершенно без попыток претендовать на объективность, просто огульной критике. Мы всегда были против этого и Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин», — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он также напомнил, что Россия сотрудничает с другими производителями вакцин от коронавируса.

«Поэтому все эти заявления абсурдны, не имеют под собой никаких оснований, и мы очень сожалеем, в связи с тем, что кто-то воспринимает такие заявления всерьез», — сказал Песков.

В Кремле намерены и дальше «очень терпеливо и очень последовательно разъяснять, что подобные сообщения являются полным абсурдом».

9 марта представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что одна из структур ведомства идентифицировала четыре российских онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса.

Ранее по теме: В Совфеде ответили на обвинения США в дезинформации по вакцинам от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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