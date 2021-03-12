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Названы возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в России

Ведомости

 Угроза распространения птичьего гриппа в России пока незначительна, рассказал «РИА Новости» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна и мы ее переделываем ежегодно», — сказал Вознесенский.

В то же время он отметил, что угроза распространения птичьего гриппа в стране сейчас минимальна: им пока заболели только несколько человек, а между людьми эта инфекция не передавалась. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила передачу между людьми нового типа вируса птичьего гриппа A(H5N8).

Вирус птичьего гриппа A(H5N8) впервые в мире выявили у людей в России, в середине февраля. Инфицированными оказались семь работников птичьей фермы в Астраханской области. Зараженным от 29 до 60 лет, они болеют бессимптомно. Среди них пять женщин. До этого, в декабре 2020 г., на данном предприятии была зафиксирована вспышка инфекции среди поголовья птиц.

Случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. Как сообщал ТАСС, 2020 г. декабря такую вспышку подтвердили власти Республики Корея. Уточнялось, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула.

Ранее по теме: Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа среди людей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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