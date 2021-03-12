Названы возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в России
Угроза распространения птичьего гриппа в России пока незначительна, рассказал «РИА Новости» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
«Вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна и мы ее переделываем ежегодно», — сказал Вознесенский.
В то же время он отметил, что угроза распространения птичьего гриппа в стране сейчас минимальна: им пока заболели только несколько человек, а между людьми эта инфекция не передавалась. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила передачу между людьми нового типа вируса птичьего гриппа A(H5N8).
Вирус птичьего гриппа A(H5N8) впервые в мире выявили у людей в России, в середине февраля. Инфицированными оказались семь работников птичьей фермы в Астраханской области. Зараженным от 29 до 60 лет, они болеют бессимптомно. Среди них пять женщин. До этого, в декабре 2020 г., на данном предприятии была зафиксирована вспышка инфекции среди поголовья птиц.
Случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. Как сообщал ТАСС, 2020 г. декабря такую вспышку подтвердили власти Республики Корея. Уточнялось, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула.