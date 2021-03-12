Названы возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в России

В то же время он отметил, что угроза распространения птичьего гриппа в стране сейчас минимальна: им пока заболели только несколько человек, а между людьми эта инфекция не передавалась. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила передачу между людьми нового типа вируса птичьего гриппа A(H5N8).