На Украине опровергли обнаружение нового штамма коронавируса
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан опроверг информацию украинских СМИ о том, что на территории Ивано-Франковской области обнаружен новый, ранее неизвестный штамм коронавируса, сообщает «Страна.UA».
«Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, новость появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали», — приводит издание слова Рубана.
Ранее в марте Украина зарегистрировала вакцину от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна коронавируса. Вакцинация от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca на Украине началась 24 февраля.
В начале декабря 2020 г. об обнаружении нового штамма коронавируса сообщала Великобритания. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Впоследствии в мире было выявлено еще несколько новых штаммов коронавируса.