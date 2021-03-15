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На Украине опровергли обнаружение нового штамма коронавируса

Ведомости

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан опроверг информацию украинских СМИ о том, что на территории Ивано-Франковской области обнаружен новый, ранее неизвестный штамм коронавируса, сообщает «Страна.UA».

«Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, новость появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали», — приводит издание слова Рубана.

Ранее в марте Украина зарегистрировала вакцину от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна коронавируса. Вакцинация от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca на Украине началась 24 февраля.

В начале декабря 2020 г. об обнаружении нового штамма коронавируса сообщала Великобритания. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Впоследствии в мире было выявлено еще несколько новых штаммов коронавируса.

Ранее по теме: Минздрав заявил об эффективности «Спутника V» против британского штамма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных