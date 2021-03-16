Москвичи смогут вакцинироваться от коронавируса еще в двух ТЦ
В московских ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза» с 17 марта заработают выездные бригады вакцинации от коронавируса, сообщает оперативный штаб.
Выездные бригады вакцинации начали принимать в популярных московских местах в январе. Прививку ставят бесплатно, без предварительной записи. Для ее получения необходимо иметь при себе паспорт и при наличии — полис обязательного медицинского страхования.
Сделать прививку от коронавируса можно в ГУМе, на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити». Первую прививку сейчас также можно сделать в торговых центрах «»РИО» Ленинский», «Дубровка», «Круг» и «Тройка». Вакцинация только вторым компонентом проводится в торговых центрах Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Европейский».
Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутник V» или «Эпиваккорона».