Москвичи смогут вакцинироваться от коронавируса еще в двух ТЦ

Сделать прививку от коронавируса можно в ГУМе, на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити». Первую прививку сейчас также можно сделать в торговых центрах «»РИО» Ленинский», «Дубровка», «Круг» и «Тройка». Вакцинация только вторым компонентом проводится в торговых центрах Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Европейский».