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В Крыму задержали работавшего на Украину шпиона с бомбой

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В Крыму задержан россиянин, собиравший информацию для Службы внешней разведки Украины, у него в машине обнаружено взрывное устройство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики Крым», — сообщили в ФСБ. Там добавили, что в автомобиле задержанного найдено и изъято самодельное взрывное устройство, которое он хранил, по его признанию, «для обеспечения собственной безопасности».

«Со слов задержанного Есипенко В.Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А.», - пояснили в ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных сообщает, что Есипенко уже арестован на два месяца.

В июле 2020 г. сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины. Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд уже арестовал военнослужащего, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее по теме: ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных