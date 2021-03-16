В Крыму задержали работавшего на Украину шпиона с бомбой
В Крыму задержан россиянин, собиравший информацию для Службы внешней разведки Украины, у него в машине обнаружено взрывное устройство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«Пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики Крым», — сообщили в ФСБ. Там добавили, что в автомобиле задержанного найдено и изъято самодельное взрывное устройство, которое он хранил, по его признанию, «для обеспечения собственной безопасности».
«Со слов задержанного Есипенко В.Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А.», - пояснили в ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных сообщает, что Есипенко уже арестован на два месяца.
В июле 2020 г. сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины. Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд уже арестовал военнослужащего, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.