В Крыму задержали работавшего на Украину шпиона с бомбой

«Пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики Крым», — сообщили в ФСБ. Там добавили, что в автомобиле задержанного найдено и изъято самодельное взрывное устройство, которое он хранил, по его признанию, «для обеспечения собственной безопасности».