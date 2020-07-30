ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Подробности спецслужба не раскрыла, уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене ( 275 УК РФ). Суд уже арестовал военнослужащего, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
В апреле 2020 г. ФСБ объявила о пресечении деятельности в Крыму группы агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В состав группы входила военнослужащая Вооруженных сил России, которая в 2017–2018 гг. выдавала украинской военной разведке доверенные ей по службе сведения, содержащие государственную тайну. В сообщении ведомства, говорилось, что агентурная группа планировала «диверсионно-террористические акты на объектах социальной и военной инфраструктуры на территории России».
В сообщении ведомства, говорилось, что агентурная группа планировала «диверсионно-террористические акты на объектах социальной и военной инфраструктуры на территории России».