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ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подробности спецслужба не раскрыла, уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене ( 275 УК РФ). Суд уже арестовал военнослужащего, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. 

В апреле 2020 г. ФСБ объявила о пресечении деятельности в Крыму группы агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В состав группы входила военнослужащая Вооруженных сил России, которая в 2017–2018 гг. выдавала украинской военной разведке доверенные ей по службе сведения, содержащие государственную тайну. В сообщении ведомства, говорилось, что агентурная группа планировала «диверсионно-террористические акты на объектах социальной и военной инфраструктуры на территории России».

В сообщении ведомства, говорилось, что агентурная группа планировала «диверсионно-террористические акты на объектах социальной и военной инфраструктуры на территории России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных