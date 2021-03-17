В Норвегии объявили о начале третьей волны коронавируса
В Норвегии наступила третья волна пандемии коронавируса, заявила в ходе пресс-конференции министр здравоохранения страны Бент Хейе.
«Сейчас мы устанавливаем рекорды, которые никто из нас не хочет ставить. Мы находимся в третьей волне», — приводит слова главы ведомства норвежская вещательная корпорация NRK.
Хейе добавил, что правительство не исключает введения более строгих ограничительных мер в случае продолжения роста заболеваемости COVID-19. Он отметил, что на данный момент 72% случаев коронавируса в Норвегии связаны с британским штаммом. «Это очень серьезно. Это означает, что в течение 10 дней количество инфекций удвоится», — сказал министр.
По данным университета Джонса Хопкинса, за сутки коронавирус был выявлен почти у 1,2 тыс. жителей Норвегии. Это второе по величине значение в стране, рекорд зафиксирован там 17 ноября 2020 г. — 1,7 тыс. случаев. В целом за время пандемии инфекцию обнаружили у 82,5 тыс. граждан. Из них 641 пациент скончался.
Норвегия — не первая страна, объявившая о наступлении третьей волны коронавируса. Ранее это сделали Украина, Франция, Молдавия, Германия, Польша и другие.