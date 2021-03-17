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В Норвегии объявили о начале третьей волны коронавируса

Ведомости

В Норвегии наступила третья волна пандемии коронавируса, заявила в ходе пресс-конференции министр здравоохранения страны Бент Хейе.

«Сейчас мы устанавливаем рекорды, которые никто из нас не хочет ставить. Мы находимся в третьей волне», — приводит слова главы ведомства норвежская вещательная корпорация NRK.

Хейе добавил, что правительство не исключает введения более строгих ограничительных мер в случае продолжения роста заболеваемости COVID-19. Он отметил, что на данный момент 72% случаев коронавируса в Норвегии связаны с британским штаммом. «Это очень серьезно. Это означает, что в течение 10 дней количество инфекций удвоится», — сказал министр.

По данным университета Джонса Хопкинса, за сутки коронавирус был выявлен почти у 1,2 тыс. жителей Норвегии. Это второе по величине значение в стране, рекорд зафиксирован там 17 ноября 2020 г. — 1,7 тыс. случаев. В целом за время пандемии инфекцию обнаружили у 82,5 тыс. граждан. Из них 641 пациент скончался. 

Норвегия — не первая страна, объявившая о наступлении третьей волны коронавируса. Ранее это сделали Украина, Франция, Молдавия, Германия, Польша и другие. 

Ранее по теме: Ученые предупредили о наступлении третьей волны коронавируса в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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