В Норвегии объявили о начале третьей волны коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, за сутки коронавирус был выявлен почти у 1,2 тыс. жителей Норвегии. Это второе по величине значение в стране, рекорд зафиксирован там 17 ноября 2020 г. — 1,7 тыс. случаев. В целом за время пандемии инфекцию обнаружили у 82,5 тыс. граждан. Из них 641 пациент скончался.