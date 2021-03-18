Депутаты предложили штрафовать за высадку из транспорта детей без билетов
Депутаты от партий «Единая Россия» и ЛДПР предложили штрафовать водителей и кондукторов на сумму от 5 до 30 тыс. руб. за высадку из общественного транспорта безбилетных лиц младше 16 лет. Соответствующую поправку авторы инициативы внесли ко второму чтению законопроекта об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути.
«Внесли поправку о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей из общественного транспорта. Не понимают по‑хорошему — будем бить рублем. Штрафы составят от 5 до 30 тыс. рублей», — сказал один из авторов инициативы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Итоговый размер штрафа, который предложили парламентарии, отличается от того, что планировался ранее. 11 марта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале, что для водителей и кондукторов штраф составит 10 тыс. руб., а для перевозчика — 50 тыс. руб.
Закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта лиц младше 16 лет за неуплату проезда, если те находятся без взрослых, вступил в силу 7 марта этого года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что небезопасно оставлять детей одних на дороге.