Депутаты предложили штрафовать за высадку из транспорта детей без билетов

«Внесли поправку о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей из общественного транспорта. Не понимают по‑хорошему — будем бить рублем. Штрафы составят от 5 до 30 тыс. рублей», — сказал один из авторов инициативы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.