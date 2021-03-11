В Думе предложили штрафовать до ₽50 000 за высадку детей-безбилетников
Группа депутатов от фракции ЛДПР 11 марта внесет в Госдуму законопроект о штрафах за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Об этом сообщил в Telegram один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
«Наказание без штрафов не сработает. Особенно если речь идет о жизни и здоровье несовершеннолетних, которых прежде запросто высаживали из транспорта за неоплаченный проезд», — заявил он. Депутат предложил штрафовать за принудительную высадку детей из транспорта, ехавших без сопровождения взрослых. Водителя и кондуктора, согласно законопроекту, будут штрафовать на 10 тыс. руб., а перевозчика — на 50 тыс. руб.
Закон о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетного пассажиров моложе 16 лет без сопровождения взрослых принят 16 февраля. Его разработал Минтранс. Документ регулирует перевозки пассажиров и багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях. При этом в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми эти правила не действуют и в случае отказа от оплаты проезда они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.
Разработке законопроекта предшествовали случаи, когда детей без билета высаживали из общественного транспорта. Сообщения о том, что водитель высадил несовершеннолетнего пассажира, не оплатившего проезд, регулярно поступают в СМИ из разных регионов России, особенно в осенне-зимний период. Год назад тогдашний глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что законопроект напрямую запрещает такие действия.