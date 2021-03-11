В Думе предложили штрафовать до ₽50 000 за высадку детей-безбилетников

Закон о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетного пассажиров моложе 16 лет без сопровождения взрослых принят 16 февраля. Его разработал Минтранс. Документ регулирует перевозки пассажиров и багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях. При этом в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми эти правила не действуют и в случае отказа от оплаты проезда они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.