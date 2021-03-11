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В Думе предложили штрафовать до ₽50 000 за высадку детей-безбилетников

Ведомости

Группа депутатов от фракции ЛДПР 11 марта внесет в Госдуму законопроект о штрафах за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Об этом сообщил в Telegram один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Наказание без штрафов не сработает. Особенно если речь идет о жизни и здоровье несовершеннолетних, которых прежде запросто высаживали из транспорта за неоплаченный проезд», — заявил он. Депутат предложил штрафовать за принудительную высадку детей из транспорта, ехавших без сопровождения взрослых. Водителя и кондуктора, согласно законопроекту, будут штрафовать на 10 тыс. руб., а перевозчика — на 50 тыс. руб.

Закон о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетного пассажиров моложе 16 лет без сопровождения взрослых принят 16 февраля. Его разработал Минтранс. Документ регулирует перевозки пассажиров и багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях. При этом в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми эти правила не действуют и в случае отказа от оплаты проезда они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Разработке законопроекта предшествовали случаи, когда детей без билета высаживали из общественного транспорта. Сообщения о том, что водитель высадил несовершеннолетнего пассажира, не оплатившего проезд, регулярно поступают в СМИ из разных регионов России, особенно в осенне-зимний период. Год назад тогдашний глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что законопроект напрямую запрещает такие действия.

Ранее по теме: Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных