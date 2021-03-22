Ракета «Союз» с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур

Изначально пуск был запланирован на 20 марта. Но незадолго до старта, уже после заправки ракеты, запуск перенесли на резервную дату из-за проблем с наземным оборудованием. Это — первый запуск ракеты-носителя «Союз-2» в новом дизайне, бело-синем вместо обычного серо-оранжевого