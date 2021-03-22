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Ракета «Союз» с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур

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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с южнокорейским космическим аппаратом CAS500-1 и еще 37 спутниками из 18 стран мира, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«С пусковой установки № 6 площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур 22 марта 2021 года в 09:07 мск выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом CAS500-1 в качестве основной нагрузки и кластером попутных полезных нагрузок из 18 стран мира», — гвоорится в сообщении госкорпорации.

Первым на орбиту будет выведен южнокорейский спутник CAS500-1.  После этого отделятся в два этапа группы малых спутников. В частности, это аппараты Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Израиля, Канады, Саудовской Аравии, Японии и других стран.

Изначально пуск был запланирован на 20 марта. Но незадолго до старта, уже после заправки ракеты, запуск перенесли на резервную дату из-за проблем с наземным оборудованием. Это — первый запуск ракеты-носителя «Союз-2» в новом дизайне, бело-синем вместо обычного серо-оранжевого

Ранее по теме: Запуск «Союза» с 38 спутниками перенесли на 21 марта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных