Ракета «Союз» с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с южнокорейским космическим аппаратом CAS500-1 и еще 37 спутниками из 18 стран мира, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
«С пусковой установки № 6 площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур 22 марта 2021 года в 09:07 мск выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом CAS500-1 в качестве основной нагрузки и кластером попутных полезных нагрузок из 18 стран мира», — гвоорится в сообщении госкорпорации.
Первым на орбиту будет выведен южнокорейский спутник CAS500-1. После этого отделятся в два этапа группы малых спутников. В частности, это аппараты Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Израиля, Канады, Саудовской Аравии, Японии и других стран.
Изначально пуск был запланирован на 20 марта. Но незадолго до старта, уже после заправки ракеты, запуск перенесли на резервную дату из-за проблем с наземным оборудованием. Это — первый запуск ракеты-носителя «Союз-2» в новом дизайне, бело-синем вместо обычного серо-оранжевого