«Роскосмос» показал новый дизайн ракеты «Союз-2»
Ракета-носитель «Союз-2», пуск которой должен состояться 20 марта, будет представлена в новом дизайне, сообщается на сайте «Роскосмоса».
«Союз-2» будет окрашен в бело-синий цвет вместо обычного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для этого послужила ракета-носитель «Восток» белого цвета, на которой 60 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос.
Ранее, 28 февраля успешно вывели на орбиту первый спутник «Арктика-М», предназначенный для круглосуточного мониторинга северных территорий России и морей Северного Ледовитого океана.