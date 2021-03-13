«Роскосмос» показал новый дизайн ракеты «Союз-2»

«Союз-2» будет окрашен в бело-синий цвет вместо обычного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для этого послужила ракета-носитель «Восток» белого цвета, на которой 60 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос.