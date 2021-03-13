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«Роскосмос» показал новый дизайн ракеты «Союз-2»

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2», пуск которой должен состояться 20 марта, будет представлена в новом дизайне, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Союз-2» будет окрашен в бело-синий цвет вместо обычного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для этого послужила ракета-носитель «Восток» белого цвета, на которой 60 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос.

Ранее, 28 февраля успешно вывели на орбиту первый спутник «Арктика-М», предназначенный для круглосуточного мониторинга северных территорий России и морей Северного Ледовитого океана.

Ранее по теме: Создание российской сверхтяжелой ракеты снова остановлено

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных