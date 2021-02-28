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Спутник «Арктика-М» вывели на целевую орбиту

Ведомости

Первый спутник «Арктика-М», предназначенный для круглосуточного мониторинга северных территорий России и морей Северного Ледовитого океана, успешно выведен на целевую орбиту, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Аппарат был запущен при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» в 9:55 по мск с космодрома Байконур.

«В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат» космический аппарат «Арктика-М» штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа «Молния», — говорится в сообщении.

В 15:06 будет осуществлен запуск двигательной установки стабилизации для выведения разгонного блока на орбиту «увода». В «Роскосмосе» добавили, что спутник будет ежедневно удаляться и приближаться к поверхности Земли, что позволит ему давать разномасштабные изображения.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о договоренностях с Росгидрометом: совместно с госкорпорацией они должны оценить возможность того, чтобы первые два аппарата «Арктика-М» «не стали одиночками». Спутники, по словам Рогозина, позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.

Ранее по теме: В России назвали дату первого за 45 лет запуска космического аппарата на Луну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных