Спутник «Арктика-М» вывели на целевую орбиту

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о договоренностях с Росгидрометом: совместно с госкорпорацией они должны оценить возможность того, чтобы первые два аппарата «Арктика-М» «не стали одиночками». Спутники, по словам Рогозина, позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.