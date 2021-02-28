Спутник «Арктика-М» вывели на целевую орбиту
Первый спутник «Арктика-М», предназначенный для круглосуточного мониторинга северных территорий России и морей Северного Ледовитого океана, успешно выведен на целевую орбиту, сообщается на сайте «Роскосмоса».
Аппарат был запущен при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» в 9:55 по мск с космодрома Байконур.
«В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат» космический аппарат «Арктика-М» штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа «Молния», — говорится в сообщении.
В 15:06 будет осуществлен запуск двигательной установки стабилизации для выведения разгонного блока на орбиту «увода». В «Роскосмосе» добавили, что спутник будет ежедневно удаляться и приближаться к поверхности Земли, что позволит ему давать разномасштабные изображения.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о договоренностях с Росгидрометом: совместно с госкорпорацией они должны оценить возможность того, чтобы первые два аппарата «Арктика-М» «не стали одиночками». Спутники, по словам Рогозина, позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.