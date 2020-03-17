В России назвали дату первого за 45 лет запуска космического аппарата на Луну
Российский космический аппарат «Луна-25» планируется запустить на поверхность естественного спутника Земли 1 октября 2021 г. Об этом сообщил на заседании совета Российской академии наук (РАН) по космосу руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, передают РИА «Новости».
По его словам, название аппарата продолжает «нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века». Последний по времени полет на Луну был совершен в 1976 г. Тогда на спутник Земли была запущена советская межпланетная автоматическая станция «Луна-24». Кроме 1 октября следующего года Митрофанов назвал и запасную дату пуска, 30 октября.
По его словам, для посадки выбраны два района Луны. Один из них расположен севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини. Планируется, что «Луна-25» проведет научные исследования в полярной области Луны. Станция будет замерять характеристики и изучать свойства и состав полярного грунта и полярную экзосферу Луны. Все аппараты, запущенные на спутник Земли, ранее прилунялись в ее умеренных широтах или ближе к экватору.
Согласно ранее анонсированным планам, в 2024 г. Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию «Луна-26», в 2025 г. — посадочную станцию «Луна-27». Эти миссии включены в Федеральную космическую программу, срок окончания которой — до 2025 г. В 2027-2028 г.г. планировалась отправка на Луну тяжелой посадочной станции «Луна-28» для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции «Луна-29» для доставки тяжелого лунохода. Эти проекты пока не нашли отражения в госпрограммах.