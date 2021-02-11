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Создание российской сверхтяжелой ракеты снова остановлено

«Енисей» так и остался в мечтах «Роскосмоса»
Ведомости
Вещь недели — сверхтяжелая ракета-носитель «Енисей». Ее планируется запускать с нового российского космодрома на Дальнем Востоке /Евгений Разумный / Ведомости

Глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о приостановке работ по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», проектируемой в рамках российской лунной программы. Речь идет о проекте сверхтяжелой ракеты, который обсуждается, запускается и приостанавливается уже десяток лет. Даже на бумаге судьба проекта складывается непросто.

«Ситуация достаточно сложная: с одной стороны, Академия наук дала свои рекомендации, с другой стороны, у «Прогресса» есть государственный контракт на технический проект по этой ракете, – заявил Баранов на пресс-конференции. – Сегодня возможна коррекция ее облика, но сейчас этот вопрос до конца не решен. Поэтому работы поставлены на паузу, мы готовы продолжить после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных