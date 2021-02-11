Создание российской сверхтяжелой ракеты снова остановлено«Енисей» так и остался в мечтах «Роскосмоса»
Глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о приостановке работ по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», проектируемой в рамках российской лунной программы. Речь идет о проекте сверхтяжелой ракеты, который обсуждается, запускается и приостанавливается уже десяток лет. Даже на бумаге судьба проекта складывается непросто.
«Ситуация достаточно сложная: с одной стороны, Академия наук дала свои рекомендации, с другой стороны, у «Прогресса» есть государственный контракт на технический проект по этой ракете, – заявил Баранов на пресс-конференции. – Сегодня возможна коррекция ее облика, но сейчас этот вопрос до конца не решен. Поэтому работы поставлены на паузу, мы готовы продолжить после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев».