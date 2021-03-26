Власти Москвы заявили о возвращении к «почти нормальной жизни» в городе
Около 44% москвичей получили иммунитет к коронавирусу, что позволяет городу жить «почти нормальной жизнью», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44 процента москвичей. Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», — сказала Ракова. По ее словам, почти 1 млн жителей Москвы сделали первую прививку от коронавируса, из них около 80% получили вторую дозу вакцины.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, однако стало больше пациентов среди пожилых людей, в том числе тех, кому необходима госпитализация.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.