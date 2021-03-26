Около четверти россиян сменили профессию в год пандемии

Из сферы строительства поменяли профессию 11% — они, наоборот, ушли в сферу производства, промышленности (13%) и транспорта (7%). 4% перешли на работу в ресторанный бизнес. Те, кто работал в транспорте и логистике (11%), перешли на работу в сферу строительства (11%), в производство и промышленность (9%), а также в ритейл — 5%.