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Около четверти россиян сменили профессию в год пандемии

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Около четверти россиян (23%) с марта 2020 г. по февраль 2021 г. сменили профессию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру». Опрос проводился во всех регионах России, в нем приняли участие 9 тыс. человек. 

Больше всех меняли профессию те, кто работал в сфере производства и промышленности (19%), — они перешли в основном в сферу строительства, транспорта и охрану (9%,7% и 6% соответственно). 

Из сферы строительства поменяли профессию 11% — они, наоборот, ушли в сферу производства, промышленности (13%) и транспорта (7%). 4% перешли на работу в ресторанный бизнес. Те, кто работал в транспорте и логистике (11%), перешли на работу в сферу строительства (11%), в производство и промышленность (9%), а также в ритейл — 5%. 

По 5% россиян переменили профессию в сферах банков и финансов, ресторанов и кафе, а также в сфере образования. Из банковской сферы люди переходили на работу в строительство, производство и промышленность, а 2% — в сферу информационных технологий. 

Из сферы ресторанов и кафе 7% граждан перешли в транспорт, 6% — в ритейл, а 3% — в строительство. Вместо работы в сфере образования чаще выбирали работу в сфере информационных технологий (6%), маркетинге (5%) и ритейле (3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных