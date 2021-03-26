Около четверти россиян сменили профессию в год пандемии
Больше всех меняли профессию те, кто работал в сфере производства и промышленности (19%), — они перешли в основном в сферу строительства, транспорта и охрану (9%,7% и 6% соответственно).
Из сферы строительства поменяли профессию 11% — они, наоборот, ушли в сферу производства, промышленности (13%) и транспорта (7%). 4% перешли на работу в ресторанный бизнес. Те, кто работал в транспорте и логистике (11%), перешли на работу в сферу строительства (11%), в производство и промышленность (9%), а также в ритейл — 5%.
По 5% россиян переменили профессию в сферах банков и финансов, ресторанов и кафе, а также в сфере образования. Из банковской сферы люди переходили на работу в строительство, производство и промышленность, а 2% — в сферу информационных технологий.
Из сферы ресторанов и кафе 7% граждан перешли в транспорт, 6% — в ритейл, а 3% — в строительство. Вместо работы в сфере образования чаще выбирали работу в сфере информационных технологий (6%), маркетинге (5%) и ритейле (3%).