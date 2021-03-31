В ЕС ответили на обвинения СВР в дискредитации российской вакцины
Европейский союз опровергает приписываемые Службой внешней разведки России (СВР) некоторым его чиновникам заявления, которые направлены на дискредитацию российской вакцины от коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя ЕС.
«Что касается господина Гюльнера, мы полностью опровергаем то, что ему ложно приписывают. Мы также отмечаем, что российское заявление не содержит никаких ссылок на какие-либо источники, которые бы подтверждали эти обвинения», — сказал представитель Евросоюза.
Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что европейские чиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину от коронавируса. В качестве примера ведомство привело заявление главы отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутца Гюльнера о том, что Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы «затянуть» сертификацию российской вакцины до июля-августа, чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.