СВР заявила о попытках ЕС дискредитировать российскую вакцину от коронавируса

«О том, сколько жизней за это время можно спасти российским препаратом, они даже не задумываются. Для нынешней евробюрократии это не главное. В этой связи возникает вопрос, а только ли идеологическими реалиями руководствуются чиновники, подобные Бретону и Гюльнеру, или у них есть и коммерческий интерес», – отметили в СВР.