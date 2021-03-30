СВР заявила о попытках ЕС дискредитировать российскую вакцину от коронавируса
Европейские чиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину от коронавируса, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам и, что особенно ужасно, может извлечь из этого коммерческую выгоду. Они пытаются пресечь эту "нездоровую" активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины», – говорится в сообщении.
Например, еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон недавно заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже одобрило четыре вакцины от коронавируса, поэтому ЕС не нуждается в российском «Спутнике V». Глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер рекомендовал ЕМА затянуть сертификацию российской вакцины до июля-августа, чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке.
«О том, сколько жизней за это время можно спасти российским препаратом, они даже не задумываются. Для нынешней евробюрократии это не главное. В этой связи возникает вопрос, а только ли идеологическими реалиями руководствуются чиновники, подобные Бретону и Гюльнеру, или у них есть и коммерческий интерес», – отметили в СВР.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 58 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.