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СВР заявила о попытках ЕС дискредитировать российскую вакцину от коронавируса

Ведомости

Европейские чиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину от коронавируса, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам и, что особенно ужасно, может извлечь из этого коммерческую выгоду. Они пытаются пресечь эту "нездоровую" активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины», – говорится в сообщении.

Например, еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон недавно заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже одобрило четыре вакцины от коронавируса, поэтому ЕС не нуждается в российском «Спутнике V». Глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер рекомендовал ЕМА затянуть сертификацию российской вакцины до июля-августа, чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке.

«О том, сколько жизней за это время можно спасти российским препаратом, они даже не задумываются. Для нынешней евробюрократии это не главное. В этой связи возникает вопрос, а только ли идеологическими реалиями руководствуются чиновники, подобные Бретону и Гюльнеру, или у них есть и коммерческий интерес», – отметили в СВР.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 58 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек. 

Ранее по теме: Разработчики «Спутника V» назвали предвзятым заявление еврокомиссара о вакцине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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