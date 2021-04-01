Онищенко призвал россиян никогда не отказываться от ношения масок
Россиянам даже после пандемии коронавируса не следует отказываться от ношения масок, заявил в ходе пресс-конференции бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко.
«Никогда», — сказал он, отвечая на вопрос, когда россияне смогут отказаться от ношения масок. «У нас еще каждую весну и осень приходит грипп — вы тут тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры. И что тут такого?» — отметил Онищенко (цитата по «Интерфакс»).
Он добавил, что заболеваемость гриппом в России из года в год увеличивается. Кроме того, постоянно распространяются разные его виды. В пример Онищенко привел опыт Китая и Японии, жители которых постоянно носят маски и тем самым «сохраняют свое здоровье».
Когда будет отменен масочный режим в стране, зависит от темпов вакцинации населения, добавил депутат. Текущие показатели он назвал недостаточными.
Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России 28 октября прошлого года на фоне роста заболеваемости граждан COVID-19. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Кроме того, властям регионов рекомендовали ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, однако эта мера на данный момент уже отменена.
18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отменять масочный режим в России пока нельзя. Сегодня Верховный суд отклонил коллективный иск почти 1,5 тыс. человек к ведомству с требованием снять с людей обязательство по ношению масок.
Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартовала 18 января этого года. 22 марта министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил о планах привить более 30 млн россиян к середине июня. В целом вакцинировать хотят около 60% взрослого населения страны, или 69,8 млн человек. До этого вице-премьер Татьяна Голикова спрогнозировала формирование коллективного иммунитета в России в июле-августе этого года.