Онищенко призвал россиян никогда не отказываться от ношения масок

«Никогда», — сказал он, отвечая на вопрос, когда россияне смогут отказаться от ношения масок. «У нас еще каждую весну и осень приходит грипп — вы тут тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры. И что тут такого?» — отметил Онищенко (цитата по «Интерфакс»).