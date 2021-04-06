Суд оставил без движения иск Навального к Пескову

Ранее, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.