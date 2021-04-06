Суд оставил без движения иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы оставил без движения повторный иск основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из картотеки суда.
«Исковое заявление Навального А. к Пескову Д. оставлено без движения для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению по существу сроком до 30 апреля 2021 года», — пояснили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Заявление Навального было зарегистрировано судом 29 марта. Ранее аналогичный иск к Пескову основатель ФБК подал в ноябре 2020 г. Основанием для этого послужило утверждение представителя Кремля, что обвинения Навального в адрес президента России Владимира Путина «инспирированы ЦРУ» (Центральное разведывательное управление США) и неприемлемы. В ответ блогер заявил, что слова Пескова не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.
Песков комментировать иск отказался. Позже суд возвратил его, сославшись на ст. 131 и ст. 132 Гражданского процессуального кодекса («Форма и содержание искового заявления» и «Документы, прилагаемые к исковому заявлению»).
Сам Навальный, по информации владимирского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на данный момент находится в медико-санитарной части исправительной колонии №2 в Покрове с признаками респираторного заболевания. О сильном кашле и высокой температуре основатель ФБК сообщил на своей странице в Instagram накануне.
Ранее, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.