Аналитики назвали долю довольных своей зарплатой россиян

Четверть опрошенных хотела бы увеличить свой доход более чем на 50 тыс. руб. Почти столько же респондентов хотели бы увеличить зарплату на 20-30 тыс. руб., около 20% — на 10-20 тыс., 14% — на 40-50 тыс. руб., 10% — на 30-40 тыс. 7% россиян хотели бы повышения дохода на 10 тыс. руб.