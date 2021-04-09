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Аналитики назвали долю довольных своей зарплатой россиян

Ведомости

9% россиян довольны своей заработной платой, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса «Работы.ру». В опросе приняли участие более 4,5 тыс. человек старше 18 лет.

Четверть опрошенных хотела бы увеличить свой доход более чем на 50 тыс. руб. Почти столько же респондентов хотели бы увеличить зарплату на 20-30 тыс. руб., около 20% — на 10-20 тыс., 14% — на 40-50 тыс. руб., 10% — на 30-40 тыс. 7% россиян хотели бы повышения дохода на 10 тыс. руб.

7% опрошенных рассказали, что в первом квартале года им повысили зарплату. 1% респондентов отметил, что получил повышение по должности и в зарплате, еще 1% опрошенных повысили в должности, однако зарплата осталась прежней.

По данным доклада «Социально-экономическое положение России» (январь – декабрь 2020 г.), опубликованном Росстатом, доходы россиян по итогам 2020 г. снизились, но накопления при этом выросли в 2 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных