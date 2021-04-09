Аналитики назвали долю довольных своей зарплатой россиян
9% россиян довольны своей заработной платой, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса «Работы.ру». В опросе приняли участие более 4,5 тыс. человек старше 18 лет.
Четверть опрошенных хотела бы увеличить свой доход более чем на 50 тыс. руб. Почти столько же респондентов хотели бы увеличить зарплату на 20-30 тыс. руб., около 20% — на 10-20 тыс., 14% — на 40-50 тыс. руб., 10% — на 30-40 тыс. 7% россиян хотели бы повышения дохода на 10 тыс. руб.
7% опрошенных рассказали, что в первом квартале года им повысили зарплату. 1% респондентов отметил, что получил повышение по должности и в зарплате, еще 1% опрошенных повысили в должности, однако зарплата осталась прежней.
По данным доклада «Социально-экономическое положение России» (январь – декабрь 2020 г.), опубликованном Росстатом, доходы россиян по итогам 2020 г. снизились, но накопления при этом выросли в 2 раза.