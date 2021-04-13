Во ФСИН сообщили об отсутствии туберкулеза у Навального
Исследования не подтвердили заболевание туберкулезом или коронавирусом у основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 в Покрове, сообщил ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области.
«По вопросу самочувствия осужденного А. Навального сообщаем, что ему 6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. По результатам исследования диагнозы не подтвердились», — говорится в заявлении ведомства.
Во ФСИН также добавили, что консилиум врачей оценил состояние здоровья Навального как удовлетворительное. Сам основатель ФБК ранее сегодня рассказал, что голодает уже 13 дней в знак протеста на отказ пустить к нему приглашенного врача. С подобным требованием он выступил в связи с сильными болями в спине, из-за которых у него стали неметь конечности.
5 апреля Навальный сообщил, что у него поднялась температура до 38,1 и начался сильный кашель. С признаками респираторного заболевания его перевели в медико-санитарную часть. 7 апреля адвокат основателя ФБК Ольга Михайлова рассказала, что температура ее подзащитного снизилась до 37, но колеблется, а кашель все еще сохраняется.
С 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г. Навальный находился на лечении в Германии после предполагаемого отравления «Новичком». По возвращении в Россию основателя ФБК задержали в аэропорту Шереметьево и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам он это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.