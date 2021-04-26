Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Депутаты Госдумы попросили Собянина назвать улицу в Москве в честь Лужкова

Ведомости

Более 30 депутатов Государственной думы от фракций «Единая Россия», КПФР и «Справедливая Россия», а также ряд других федеральных и региональных чиновников направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из столичных улиц или площадей имени его предшественника Юрия Лужкова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«В адрес депутатов Государственной думы поступают многочисленные обращения граждан и общественных организаций об увековечивании в топонимике г. Москвы имени Ю. М. Лужкова, являвшегося мэром города в период 1992-2010 годов», — говорится в тексте ходатайства.

Депутаты отметили, что Лужков был мэром Москвы «в один из самых тяжелых для страны периодов». Парламентарии указали, что с подачи бывшего столичного главы были в числе прочих отреставрированы храмы, Большой театр и Манежная площадь, построены Московская кольцевая автодорога и «Москва-сити». Из других заслуг Лужкова депутаты напомнили о мерах социальной поддержки граждан: обеспечении жильем очередников, выплатах и льготах для пенсионеров.

Кроме того, авторы ходатайства указали, что 21 сентября Лужкову исполнилось бы 85 лет. Он скончался 10 декабря 2019 г.

Комментируя инициативу, Хинштейн отметил, что она не должна усложнять жизнь москвичей. В связи с этим переименовать в честь Лужкова предлагается «какое-то безымянное место», «где нет домов и учреждений». Для этого необходимо также, чтобы идею поддержали жители района, где располагается улица, подчеркнул глава комитета.

Ранее по теме: Путин предложил присвоить имя Лужкова московскому вузу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных