Депутаты Госдумы попросили Собянина назвать улицу в Москве в честь Лужкова
Более 30 депутатов Государственной думы от фракций «Единая Россия», КПФР и «Справедливая Россия», а также ряд других федеральных и региональных чиновников направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из столичных улиц или площадей имени его предшественника Юрия Лужкова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«В адрес депутатов Государственной думы поступают многочисленные обращения граждан и общественных организаций об увековечивании в топонимике г. Москвы имени Ю. М. Лужкова, являвшегося мэром города в период 1992-2010 годов», — говорится в тексте ходатайства.
Депутаты отметили, что Лужков был мэром Москвы «в один из самых тяжелых для страны периодов». Парламентарии указали, что с подачи бывшего столичного главы были в числе прочих отреставрированы храмы, Большой театр и Манежная площадь, построены Московская кольцевая автодорога и «Москва-сити». Из других заслуг Лужкова депутаты напомнили о мерах социальной поддержки граждан: обеспечении жильем очередников, выплатах и льготах для пенсионеров.
Кроме того, авторы ходатайства указали, что 21 сентября Лужкову исполнилось бы 85 лет. Он скончался 10 декабря 2019 г.
Комментируя инициативу, Хинштейн отметил, что она не должна усложнять жизнь москвичей. В связи с этим переименовать в честь Лужкова предлагается «какое-то безымянное место», «где нет домов и учреждений». Для этого необходимо также, чтобы идею поддержали жители района, где располагается улица, подчеркнул глава комитета.