Депутаты Госдумы попросили Собянина назвать улицу в Москве в честь Лужкова

Более 30 депутатов Государственной думы от фракций «Единая Россия», КПФР и «Справедливая Россия», а также ряд других федеральных и региональных чиновников направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из столичных улиц или площадей имени его предшественника Юрия Лужкова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.