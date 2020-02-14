Путин предложил присвоить имя Лужкова московскому вузу
Президент Владимир Путин предложил присвоить имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Московскому городскому университету управления правительства Москвы (МГУУ). Указ об увековечении памяти Лужкова опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, президент предложил в память о Лужкове установить мемориальную доску на доме, где он жил.
В 1994 г. Лужков основал Московскую высшую школу управления. Через 10 лет она прошла аттестацию и получила статус «университета», поэтому ее переименовали в МГГУ. Этот вуз называет себя «главной базой подготовки кадров для структур столичного правительства». Сам Лужков окончил российский государственный университет нефти и газа им. Губкина.
Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 г. Он умер 10 декабря 2019 г. в Мюнхене на 84-м году жизни. Бывшего мэра Москвы похоронили на Новодевичьем кладбище.