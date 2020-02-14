Путин предложил присвоить имя Лужкова московскому вузу

В 1994 г. Лужков основал Московскую высшую школу управления. Через 10 лет она прошла аттестацию и получила статус «университета», поэтому ее переименовали в МГГУ. Этот вуз называет себя «главной базой подготовки кадров для структур столичного правительства». Сам Лужков окончил российский государственный университет нефти и газа им. Губкина.