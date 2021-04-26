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Суд смягчил меру пресечения трем редакторам DOXA

Ведомости

Мосгорсуд смягчил меру пресечения главному редактору журнала DOXA Армену Арамяну, а также смягчил запрет определенных действий редактору издания Наташе Тышкевич, проходящим по делу о призыве к несанкционированным акциям. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил запретить Арамяну выходить в период с 10.00 до 08.00 следующих суток за пределы жилого помещения. В остальной части постановление Басманного суда оставлено без изменения», — сообщили в суде, комментируя итоги заседания по мере пресечения главреду DOXA. Уточняется, что также смягчен запрет определенных действий редактору журнала Наталье Тышкевич.

«Суд постановил запретить Тышкевич выходить за пределы жилого помещения в период с 10.00 до 08.00 следующих суток. В остальной части постановление Басманного суда оставлено без изменения», — сообщили в Мосгорсуде. Наконец, аналогичное решение принято в отношении редактора DOXA Владимира Метелкина.

DOXA — студенческий журнал о проблемах студенческого сообщества и высшего образования в России.

Басманный суд Москвы 14 апреля запретил Арамяну и еще трем журналистам журнала — Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину круглосуточно выходить из дома, пользоваться интернетом, а также общаться с кем-либо кроме адвоката без письменного разрешения следователя. 

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Обвинение было предъявлено из-за ролика, который был снят в поддержку Алексея Навального. Однако, как сообщает DOXA, ролик был удален по требованию Роскомнадзора. 

Журналисты проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в течение февраля и в марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.

Ранее по теме: Журналистам DOXA грозят санкции после попытки защитить право на распространение информации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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