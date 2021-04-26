Суд смягчил меру пресечения трем редакторам DOXA

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Обвинение было предъявлено из-за ролика, который был снят в поддержку Алексея Навального. Однако, как сообщает DOXA, ролик был удален по требованию Роскомнадзора.