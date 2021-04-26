Суд смягчил меру пресечения трем редакторам DOXA
Мосгорсуд смягчил меру пресечения главному редактору журнала DOXA Армену Арамяну, а также смягчил запрет определенных действий редактору издания Наташе Тышкевич, проходящим по делу о призыве к несанкционированным акциям. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
«Суд постановил запретить Арамяну выходить в период с 10.00 до 08.00 следующих суток за пределы жилого помещения. В остальной части постановление Басманного суда оставлено без изменения», — сообщили в суде, комментируя итоги заседания по мере пресечения главреду DOXA. Уточняется, что также смягчен запрет определенных действий редактору журнала Наталье Тышкевич.
«Суд постановил запретить Тышкевич выходить за пределы жилого помещения в период с 10.00 до 08.00 следующих суток. В остальной части постановление Басманного суда оставлено без изменения», — сообщили в Мосгорсуде. Наконец, аналогичное решение принято в отношении редактора DOXA Владимира Метелкина.
DOXA — студенческий журнал о проблемах студенческого сообщества и высшего образования в России.
Басманный суд Москвы 14 апреля запретил Арамяну и еще трем журналистам журнала — Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину круглосуточно выходить из дома, пользоваться интернетом, а также общаться с кем-либо кроме адвоката без письменного разрешения следователя.
Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Обвинение было предъявлено из-за ролика, который был снят в поддержку Алексея Навального. Однако, как сообщает DOXA, ролик был удален по требованию Роскомнадзора.
Журналисты проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в течение февраля и в марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.