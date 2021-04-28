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Кремль допустил объединение регионов России по желанию населения

Ведомости

Кремль не исключает возможного объединения некоторых регионов России по желанию граждан, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не исключают (такой возможности. — прим. ред.)» — ответил он на вопрос о потенциальном слиянии субъектов РФ. «Но это может идти только снизу — это не может навязываться», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков пояснил, что жители далеко не всех регионов России хотели бы подобного объединения. При этом «во многих регионах, действительно, экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения», добавил он.

Накануне тему целесообразности слияния российских регионов поднял в ходе круглого стола в НИУ ВШЭ заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он заявил, что «нам 85 регионов не нужно» и объединение некоторых из них позволило бы снизить затраты на содержание бюрократического аппарата, а также выровнять социальное положение населения. При этом вице-премьер отметил, что высказал свое личное мнение, а не официальную позицию, потому что таковая «пока не согласована в правительстве». 

Попытка первого за 12 лет слияния российских регионов — Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) — была предпринята в мае прошлого года. Было принято решение провести референдум по данному вопросу, а само слияние намечалось на середину 2021 г. Так, занимавшие на тот момент посты врио архангельского губернатора Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта федерации. Однако из-за протестов местных жителей инициатива так и не была реализована.

Ранее по теме: Хуснуллин выступил за сокращение числа субъектов РФ через их объединение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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