Кремль допустил объединение регионов России по желанию населения
Кремль не исключает возможного объединения некоторых регионов России по желанию граждан, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, не исключают (такой возможности. — прим. ред.)» — ответил он на вопрос о потенциальном слиянии субъектов РФ. «Но это может идти только снизу — это не может навязываться», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков пояснил, что жители далеко не всех регионов России хотели бы подобного объединения. При этом «во многих регионах, действительно, экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения», добавил он.
Накануне тему целесообразности слияния российских регионов поднял в ходе круглого стола в НИУ ВШЭ заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он заявил, что «нам 85 регионов не нужно» и объединение некоторых из них позволило бы снизить затраты на содержание бюрократического аппарата, а также выровнять социальное положение населения. При этом вице-премьер отметил, что высказал свое личное мнение, а не официальную позицию, потому что таковая «пока не согласована в правительстве».
Попытка первого за 12 лет слияния российских регионов — Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) — была предпринята в мае прошлого года. Было принято решение провести референдум по данному вопросу, а само слияние намечалось на середину 2021 г. Так, занимавшие на тот момент посты врио архангельского губернатора Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта федерации. Однако из-за протестов местных жителей инициатива так и не была реализована.