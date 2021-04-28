Кремль допустил объединение регионов России по желанию населения

Попытка первого за 12 лет слияния российских регионов — Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) — была предпринята в мае прошлого года. Было принято решение провести референдум по данному вопросу, а само слияние намечалось на середину 2021 г. Так, занимавшие на тот момент посты врио архангельского губернатора Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта федерации. Однако из-за протестов местных жителей инициатива так и не была реализована.