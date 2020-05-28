Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединениеРеферендума о слиянии двух регионов в этом году не будет
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится. О том, что вопрос о референдуме пока закрыт, объявил 27 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Вместе с врио архангельского губернатора Александром Цыбульским и врио главы НАО Юрием Бездудным он участвовал в заседании окружного политсовета партии, на котором также присутствовали члены фракции единороссов в собрании депутатов НАО, главы муниципалитетов и другие партийцы. Еще одну встречу Турчак и губернаторы провели со старейшинами ассоциации ненецкого народа «Ясавэй».
Не послушали людей
Две недели назад Цыбульский и Бездудный подписали меморандум о совместных действиях по подготовке инициативы объединения области и округа. Два человека, близких к руководству Архангельской области, тогда говорили «Ведомостям», что референдум должен пройти уже в ближайший единый день голосования 13 сентября 2020 г. Но после подписания меморандума в НАО начались протесты местных жителей, против объединения выступили и некоторые окружные единороссы. По словам двух человек, близких к Кремлю, социология показала, что большинство жителей НАО против объединения, а слияние субъектов возможно лишь в том случае, если за него на референдуме проголосует большинство избирателей в каждом регионе.
Как рассказали два человека, присутствовавшие на заседании политсовета, Турчак извинился за то, что многое было сделано неправильно и власти не посоветовались с людьми. «Сказали, что темы референдума нет. Была высказана позиция, что только люди могут решать вопрос об объединении и делать это без обсуждения с ними нельзя», – отметил один из собеседников. По его словам, главной является экономическая тема, а политики в этом вопросе нет.
По словам присутствовавшего на встрече главы Тиманского сельсовета Вадима Глухова, Турчак действительно сказал, что референдума не будет и что сейчас всех больше волнуют экономические вопросы, в частности программы развития территории. «Вопрос объединения, видимо, все-таки еще будет подниматься, но, скорее всего, в другом русле и в другое время», – полагает Глухов.
Ранее в паблике «Ненецкий округ и Нарьян-Мар» соцсети «В контакте» появились сообщения, что из нескольких первичных ячеек «Единой России» начали выходить партийцы, не согласные с позицией фракции в окружном парламенте, поддержавшей объединение. Глухов говорит, что их первичка написала обращение к собранию депутатов НАО с просьбой объяснить, почему обсуждение объединения регионов ведется без участия партийных ячеек. «Были люди, которые хотели выйти из партии, они из партии выходят. Сейчас такая история есть и в других муниципальных образованиях», – добавляет Глухов. Человек в окружном отделении «Единой России» говорит, что там документов о выходе людей из партии не получили: «Однако мы связались со всеми, о чьем выходе была информация в соцсетях, выясняли их мотивы. Мы продолжим с ними контактировать, потому что нам важен каждый житель округа».
26 мая главы обоих регионов написали во «В контакте», что разговоры о референдуме в каком бы то ни было виде преждевременны. По словам Цыбульского, нужно честно признать, что без помощи Федерации сегодня «движение вперед и поступательное развитие практически невозможны». «У Архангельской области сильнейший промышленный потенциал, а у НАО – стратегически важное расположение, это ворота в Северный морской путь. У НАО – уникальные природные ресурсы, а у Архангельской области – технологии и научный потенциал. Объединение усилий может дать мощнейший экономический толчок развитию обеих территорий», – отметил врио губернатора, оговорившись, что будущее регионов должны решить их жители. Бездудный в своем сообщении написал, что слышит, как на площади в Нарьян-Маре поют гимн округа. Он тоже заявил, что спешка с объединением не нужна и решение должно приниматься жителями.
По итогам встреч с Турчаком пресс-служба собрания депутатов НАО сообщила, что программа совместного социально-экономического развития двух регионов будет представлена в октябре 2020 г., передает ТАСС. Решение о создании федеральной подпрограммы развития двух регионов в рамках программы развития Арктики было принято 26 мая на встрече в правительстве. «Наверное, спустя годы все вы сможете оценить результаты того процесса, который сейчас запустили главы обоих регионов. Их важное достижение, что они смогли заявить о своих субъектах на федеральном уровне и благодаря этому сейчас федеральный проект будет переработан с учетом заявленных интересов», – приводит слова Турчака пресс-служба администрации НАО.
Несвоевременная инициатива
На заседании рабочей группы по сбору предложений жителей НАО на прошлой неделе за объединение высказался только один ее член – руководитель группы, зампред собрания депутатов округа Матвей Чупров, рассказывает человек, близкий к администрации президента: «После этого на заседании фракции «Единая Россия» в собрании депутатов НАО 9 из 11 депутатов проголосовали против объединения. Из-за этой ситуации в пятницу в регион прилетел Турчак, но ему удалось лишь убедить депутатов поддержать идею референдума». 26 мая в обоих регионах должны были пройти парламентские слушания по поводу объединения, но они были перенесены на неопределенный срок. А 10 июня должно было пройти голосование депутатов НАО о поддержке инициативы референдума, продолжает собеседник: «Но после отъезда Турчака появился риск, что инициатива 10 июня не получит большинства: жители региона давили на своих депутатов, 11 из 19 депутатов – единороссы, и не факт, что все бы они проголосовали за проведение референдума». В понедельник Цыбульский и Бездудный были вызваны в администрацию президента, а Турчаку удалось донести до администрации, что жители НАО выступают против объединения, отмечает собеседник: «И в итоге в начале недели стали отыгрывать: отменили парламентские слушания, Турчак стал успокаивать людей, что референдума не будет. Хотя позиция в комментариях все равно уклончивая, говорится об экономической интеграции».
Сейчас люди не готовы обсуждать тему объединения регионов, говорит человек в региональной «Единой России»: «Слишком много других проблем. На носу сезон летних отпусков, на Крайнем Севере это июль и август. Это единственная возможность выехать на море, людей эта проблема волнует. А тут еще начали тему с объединением». Предполагалось создание Северного края, а в его составе – Ненецкий округ как территориальная единица с особым статусом, поясняет собеседник: «Губернаторы выразили недоумение протестами вокруг этой ситуации, потому что целью не была ликвидация НАО, стояла задача, чтобы две территории развивались в едином ключе». Сейчас люди не готовы воспринимать эту тему, но вопрос, возможно, встанет в дальнейшем, говорит единоросс: «Тема референдума может возникнуть, если этого захотят люди».
Глухов не понимает, зачем нужно объединение НАО и Архангельской области: «Непонятно, почему не устраивает жизнедеятельность этих двух регионов в настоящее время и почему то, что обещают сделать завтра, нельзя было сделать вчера или сегодня. Почему нельзя развивать регионы сейчас, используя те же самые ресурсы, те же самые территории и те же самые уже устоявшиеся договоренности между НАО и Архангельской областью?»
Идея объединения НАО и Архангельской области выглядела результатом поиска фишек для избирательной кампании Цыбульского в Архангельской области, съевшей не одного губернатора, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Но если ранее укрупняемым регионам не хватало субъектности и они были слабее тех, к которым их присоединяли, то здесь ситуация обратная. НАО экономически более благополучный и успешный регион, с высоким уровнем бюджетной обеспеченности, собственной яркой политической историей, традициями протестного голосования. Ситуация скорее напоминает переименование в 1985 г. Ижевска в Устинов, когда даже в советское время в городе началась протестная волна и в итоге осторожно откатили назад». В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить».