Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

На заседании рабочей группы по сбору предложений жителей НАО на прошлой неделе за объединение высказался только один ее член – руководитель группы, зампред собрания депутатов округа Матвей Чупров, рассказывает человек, близкий к администрации президента: «После этого на заседании фракции «Единая Россия» в собрании депутатов НАО 9 из 11 депутатов проголосовали против объединения. Из-за этой ситуации в пятницу в регион прилетел Турчак, но ему удалось лишь убедить депутатов поддержать идею референдума». 26 мая в обоих регионах должны были пройти парламентские слушания по поводу объединения, но они были перенесены на неопределенный срок. А 10 июня должно было пройти голосование депутатов НАО о поддержке инициативы референдума, продолжает собеседник: «Но после отъезда Турчака появился риск, что инициатива 10 июня не получит большинства: жители региона давили на своих депутатов, 11 из 19 депутатов – единороссы, и не факт, что все бы они проголосовали за проведение референдума». В понедельник Цыбульский и Бездудный были вызваны в администрацию президента, а Турчаку удалось донести до администрации, что жители НАО выступают против объединения, отмечает собеседник: «И в итоге в начале недели стали отыгрывать: отменили парламентские слушания, Турчак стал успокаивать людей, что референдума не будет. Хотя позиция в комментариях все равно уклончивая, говорится об экономической интеграции».