Президент Афганистана обвинил «Талибан» в организации взрыва в Кабуле
Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил экстремистское движение «Талибан» (запрещено в России) в организации взрыва возле школы в Кабуле, сообщает местный телеканал 1TV.
«Президент Гани обвинил Талибан в атаке на школу для девочек в районе Дашт-и-Барчи Кабула, назвав это преступлением против человечества», — сообщает телеканал в Twitter.
President Ghani blames Taliban for the attack on school girls in Dasht-i Barchi area of Kabul, calling it crime against humanity. Taliban has condemned the attack.— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) May 8, 2021
Вместе с этим, продолжает 1TV, сам «Талибан» уже осудил нападение. Число жертв взрыва, по данным афганского министерства внутренних дел, увеличилось до 37, ранения различной степени тяжести получили 56 человек. До этого сообщалось о гибели не менее 25 человек.
Усугубление ситуации с безопасностью в Афганистане происходит на фоне того, как США объявили о выводе своих регулярных войск с территории страны. Как ранее заявил президент США Джо Байден, американские военные «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». Байден также предупредил, что если «Талибан» начнет нападения на войска, «то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».
30 апреля на востоке Афганистана также произошел мощный взрыв. Тогда сообщалось о гибели не менее 30 человек и ранении более 60.