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Президент Афганистана обвинил «Талибан» в организации взрыва в Кабуле

Ведомости

Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил экстремистское движение «Талибан» (запрещено в России) в организации взрыва возле школы в Кабуле, сообщает местный телеканал 1TV.

«Президент Гани обвинил Талибан в атаке на школу для девочек в районе Дашт-и-Барчи Кабула, назвав это преступлением против человечества», — сообщает телеканал в Twitter.

Вместе с этим, продолжает 1TV, сам «Талибан» уже осудил нападение. Число жертв взрыва, по данным афганского министерства внутренних дел, увеличилось до 37, ранения различной степени тяжести получили 56 человек. До этого сообщалось о гибели не менее 25 человек.

Усугубление ситуации с безопасностью в Афганистане происходит на фоне того, как США объявили о выводе своих регулярных войск с территории страны. Как ранее заявил президент США Джо Байден, американские военные «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». Байден также предупредил, что если «Талибан» начнет нападения на войска, «то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».

30 апреля на востоке Афганистана также произошел мощный взрыв. Тогда сообщалось о гибели не менее 30 человек и ранении более 60.

Ранее по теме: США начали вывод войск из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных