Президент Афганистана обвинил «Талибан» в организации взрыва в Кабуле

Усугубление ситуации с безопасностью в Афганистане происходит на фоне того, как США объявили о выводе своих регулярных войск с территории страны. Как ранее заявил президент США Джо Байден, американские военные «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». Байден также предупредил, что если «Талибан» начнет нападения на войска, «то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».