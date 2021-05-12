Омбудсмен рассказала о семье напавшего на школу в Казани
Семья 19-летнего Ильназа Галявиева, который 11 мая совершил нападение на школу в Казани, была финансово благополучной, однако у родителей не было контакта с ребенком, сообщила омбудсмен по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец в эфире «Соловьев.Live».
«С финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного, затяжного конфликта он от них и съехал», — сказала Волынец. Она отметила, что в последнее время родители не понимали, что происходит с их сыном.
11 мая в школе № 175 Казани произошла стрельба. Около 9 утра Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в школу, из которой он выпустился в 2017 г. На первом этаже школы, по словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, он ранил с помощью самодельной бомбы сторожа и техническую сотрудницу, которым, однако, удалось сообщить о нападении. Затем Галявиев прошелся по этажам и, заходя в классы, стрелял в школьников и учителей.
Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек. Галявиев задержан. Восемь детей, пострадавших во время стрельбы в школе в Казани, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, всего на данный момент проходят лечение 18 детей. По факту нападения возбуждено уголовное дело.