Омбудсмен рассказала о семье напавшего на школу в Казани

11 мая в школе № 175 Казани произошла стрельба. Около 9 утра Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в школу, из которой он выпустился в 2017 г. На первом этаже школы, по словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, он ранил с помощью самодельной бомбы сторожа и техническую сотрудницу, которым, однако, удалось сообщить о нападении. Затем Галявиев прошелся по этажам и, заходя в классы, стрелял в школьников и учителей.