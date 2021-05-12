«Спартак» сообщил о задержании избившего медиадиректора клуба
Избивший директора по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова задержан, пострадавший его опознал, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «красно-белых».
«Человека, избившего Антона, задержали. Антон его опознал, он дал признательные показания», — сказали в пресс-службе.
Ранее управляющий директор футбольного клуба Евгений Мележиков сообщил, что состояние Фетисова, госпитализированного после избиения, стабильное. Нападение на Фетисова было совершено вечером 9 мая, сообщал пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин. У него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Фетисову 42 года. Он работает в «Спартаке» с июня прошлого года. Специалист сменил на этой должности Антона Лисина. Ранее Фетисов работал директором по связям с общественностью «БКС банка», а также сотрудничал с московским «Динамо».