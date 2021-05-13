Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира и премия за достижения в области физики, химии, медицины и литературы ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря, начиная с 1901 г. Во второй половине XX в. премию стали вручать также за достижения в экономике. В 2020 г. размер награды увеличили на 1 млн шведских крон — до $1,1 млн.