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Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Ведомости

Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в перечень из 286 кандидатов на Нобелевскую премию мира 2021 г., сообщил академик, писатель Сергей Комков, который и выдвинул главу государства на соискание награды.

«Ответили, что «Ваш кандидат включен в список», и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных — 286 человек», — сказал он «РИА Новостям».

Комков напомнил, что ранее Путин был выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2014 г. Тогда на нее претендовали в целом 278 человек. 

Комков рассказал, что выдвинул президента на данную премию 24 сентября прошлого года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что, будет прекрасно, если Путин получит награду, но даже если нет — ничего страшного. 

Нобелевская премия мира и премия за достижения в области физики, химии, медицины и литературы ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря, начиная с 1901 г. Во второй половине XX в. премию стали вручать также за достижения в экономике. В 2020 г. размер награды увеличили на 1 млн шведских крон — до $1,1 млн.

Ранее по теме: Кремль прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных