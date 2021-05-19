Кабмин упростил процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания

Регистрация станет доступна в электронной форме на портале Госуслуг. Для оформления прописки можно будет подать заявление на Госуслугах, а затем явиться в регистрирующий орган за отметкой в паспорте. Временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно. Получить свидетельство можно будет по почте, говорится в сообщении на сайте кабмина.