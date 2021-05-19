Кабмин упростил процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и месту временного пребывания в электронный формат с 1 июля 2022 г., что облегчит получение этих услуг, сообщается на сайте правительства.
Регистрация станет доступна в электронной форме на портале Госуслуг. Для оформления прописки можно будет подать заявление на Госуслугах, а затем явиться в регистрирующий орган за отметкой в паспорте. Временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно. Получить свидетельство можно будет по почте, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Документ также устанавливает, что люди смогут выбрать любой орган учёта в пределах городского округа или муниципального района, а проживающие в городах федерального значения могут обратиться в любое профильное подразделение на их территории.