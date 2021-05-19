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Кабмин упростил процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и месту временного пребывания в электронный формат с 1 июля 2022 г., что облегчит получение этих услуг, сообщается на сайте правительства.

Регистрация станет доступна в электронной форме на портале Госуслуг. Для оформления прописки можно будет подать заявление на Госуслугах, а затем явиться в регистрирующий орган за отметкой в паспорте. Временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно. Получить свидетельство можно будет по почте, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Документ также устанавливает, что люди смогут выбрать любой орган учёта в пределах городского округа или муниципального района, а проживающие в городах федерального значения могут обратиться в любое профильное подразделение на их территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных