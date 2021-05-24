МИД Китая опроверг сообщения о болезни ученых из Уханя до пандемии
Публикация The Wall Street Journal о серьезной болезни троих ученых из Уханьского института вирусологии до первых сообщений о коронавирусе не соответствует действительности, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИДа Китая Чжао Лицзяня.
В министерстве напомнили, что 23 марта этого года Институт вирусологии в Ухане опубликовал заявление, что до 30 декабря 2019 г. он не сталкивался с новым коронавирусом. «В заявлении говорилось, что по состоянию на 23 марта 2021 г. ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией. Поэтому публикация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии абсолютно не соответствуют действительности», — сообщил Чжао Лицзянь.
В материале The Wall Street Journal говорится со ссылкой на данные разведки США, что в ноябре 2019 г. три сотрудника Уханьского института тяжело заболели и обратились за медицинской помощью в больницу с симптомами, одновременно похожими на COVID-19 и на сезонные ОРВИ.
Ранее Fox News сообщил со ссылкой на отчет республиканцев из комитета по разведке палаты представителей конгресса США, что существуют «значительные косвенные доказательства», что вспышка коронавируса в Китае произошла из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане. В отчете говорится, что осенью 2019 г. появились публичные сообщения о симптомах, похожих на COVID-19, у нескольких ученых из лаборатории в Ухане.
В начале 2021 г. международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провела расследование причин появления коронавируса в Китае. Агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщило, что распространение могло начаться из-за торговли дикими животными в стране. В феврале эксперты исключили версию его искусственного происхождения. Еще в начале пандемии называлась версия о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, К этой гипотезе склоняется Мировое научное сообщество.