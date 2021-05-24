МИД Китая опроверг сообщения о болезни ученых из Уханя до пандемии

В министерстве напомнили, что 23 марта этого года Институт вирусологии в Ухане опубликовал заявление, что до 30 декабря 2019 г. он не сталкивался с новым коронавирусом. «В заявлении говорилось, что по состоянию на 23 марта 2021 г. ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией. Поэтому публикация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии абсолютно не соответствуют действительности», — сообщил Чжао Лицзянь.