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МИД Китая опроверг сообщения о болезни ученых из Уханя до пандемии

Ведомости

Публикация The Wall Street Journal о серьезной болезни троих ученых из Уханьского института вирусологии до первых сообщений о коронавирусе не соответствует действительности, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИДа Китая Чжао Лицзяня.

В министерстве напомнили, что 23 марта этого года Институт вирусологии в Ухане опубликовал заявление, что до 30 декабря 2019 г. он не сталкивался с новым коронавирусом. «В заявлении говорилось, что по состоянию на 23 марта 2021 г. ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией. Поэтому публикация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии абсолютно не соответствуют действительности», — сообщил Чжао Лицзянь.

В материале The Wall Street Journal говорится со ссылкой на данные разведки США, что в ноябре 2019 г. три сотрудника Уханьского института тяжело заболели и обратились за медицинской помощью в больницу с симптомами, одновременно похожими на COVID-19 и на сезонные ОРВИ.

Ранее Fox News сообщил со ссылкой на отчет республиканцев из комитета по разведке палаты представителей конгресса США, что существуют «значительные косвенные доказательства», что вспышка коронавируса в Китае произошла из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане. В отчете говорится, что осенью 2019 г. появились публичные сообщения о симптомах, похожих на COVID-19, у нескольких ученых из лаборатории в Ухане.

В начале 2021 г. международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провела расследование причин появления коронавируса в Китае.  Агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщило, что распространение могло начаться из-за торговли дикими животными в стране. В феврале эксперты исключили версию его искусственного происхождения. Еще в начале пандемии называлась версия о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, К этой гипотезе склоняется Мировое научное сообщество.

Ранее по теме: WSJ сообщила о болезни ученых из Уханя до первых сообщений о коронавирусе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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