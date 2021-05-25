ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Норильске 9 мая
ФСБ задержала сторонника запрещенной в России группировки ИГ, планировавшего теракт в Норильске 9 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение службы.
«В Ставропольском крае 22 апреля задержан сторонник идеологии запрещенной террористической организации "Исламское государство", планировавший организовать 9 мая теракт в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении ФСБ.
Найденная в телефоне задержанного переписка свидетельствует о планах «склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы». Компоненты бомбы — взрывчатку и поражающие элементы — нашли в подвале одного из домов Норильска. Помимо этого, найдены электронные инструкции по изготовлению бомбы. По факту склонения к теракту и пособничестве в этом возбуждено уголовное дело.
В апреле директор ФСБ Александр Бортников сообщил о предотвращении в России 78 терактов за два года. При этом он сообщил о росте угрозы двойных терактов, «когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку».