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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Норильске 9 мая

Ведомости

ФСБ задержала сторонника запрещенной в России группировки ИГ, планировавшего теракт в Норильске 9 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение службы.

«В Ставропольском крае 22 апреля задержан сторонник идеологии запрещенной террористической организации "Исламское государство", планировавший организовать 9 мая теракт в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении ФСБ.

Найденная в телефоне задержанного переписка свидетельствует о планах «склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы». Компоненты бомбы — взрывчатку и поражающие элементы — нашли в подвале одного из домов Норильска. Помимо этого, найдены электронные инструкции по изготовлению бомбы. По факту склонения к теракту и пособничестве в этом возбуждено уголовное дело.

В апреле директор ФСБ Александр Бортников сообщил о предотвращении в России 78 терактов за два года. При этом он сообщил о росте угрозы двойных терактов, «когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных