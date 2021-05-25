ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Норильске 9 мая

Найденная в телефоне задержанного переписка свидетельствует о планах «склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы». Компоненты бомбы — взрывчатку и поражающие элементы — нашли в подвале одного из домов Норильска. Помимо этого, найдены электронные инструкции по изготовлению бомбы. По факту склонения к теракту и пособничестве в этом возбуждено уголовное дело.