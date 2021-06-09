В электричках Москвы усилят контроль за ношением масок
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) усилит контроль за тем, чтобы пассажиры электричек не снимали маски на протяжении всей поездки, сообщила пресс-служба компании.
«В связи с ужесточением масочно-перчаточного режима в общественных местах Москвы ЦППК усилит контроль за ношением средств индивидуальной защиты на протяжении всей поездки в электропоездах и на инфраструктуре. Компания принимает необходимые меры, чтобы гарантировать соответствие рейсов критериям безопасности: проводит регулярную дезинфекцию на платформах и в поездах, масштабно информирует пассажиров о необходимости ношения масок и перчаток», — заявили в ЦППК (цитата по ТАСС).
Об аналогичных мерах сообщили и в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Там отметили, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице уже проинструктировали работников об усилении контроля за наличием средств индивидуальной защиты у пассажиров.
Сегодня оперштаб сообщил, что за последние сутки в Москве выявили 4124 случая заболевания коронавирусом — максимум с 16 января этого года. В целом по стране COVID-19 обнаружили у 10 407 человек, что является рекордным показателем с 7 марта. За время пандемии вирус подтвердился почти у 5,2 млн россиян. Из них около 125 тыс. умерли.
На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки власти Москвы объявили об усилении контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах. Заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала жителей ограничить социальные контакты, соблюдать дистанцию, не заниматься самолечением при появлении признаков простуды, а также носить маски и перчатки. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что введение локдауна в городе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом не планируется.