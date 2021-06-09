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В электричках Москвы усилят контроль за ношением масок

Ведомости

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) усилит контроль за тем, чтобы пассажиры электричек не снимали маски на протяжении всей поездки, сообщила пресс-служба компании.

«В связи с ужесточением масочно-перчаточного режима в общественных местах Москвы ЦППК усилит контроль за ношением средств индивидуальной защиты на протяжении всей поездки в электропоездах и на инфраструктуре. Компания принимает необходимые меры, чтобы гарантировать соответствие рейсов критериям безопасности: проводит регулярную дезинфекцию на платформах и в поездах, масштабно информирует пассажиров о необходимости ношения масок и перчаток», — заявили в ЦППК (цитата по ТАСС).

Об аналогичных мерах сообщили и в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Там отметили, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице уже проинструктировали работников об усилении контроля за наличием средств индивидуальной защиты у пассажиров.

Сегодня оперштаб сообщил, что за последние сутки в Москве выявили 4124 случая заболевания коронавирусом — максимум с 16 января этого года. В целом по стране COVID-19 обнаружили у 10 407 человек, что является рекордным показателем с 7 марта. За время пандемии вирус подтвердился почти у 5,2 млн россиян. Из них около 125 тыс. умерли.

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки власти Москвы объявили об усилении контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах. Заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала жителей ограничить социальные контакты, соблюдать дистанцию, не заниматься самолечением при появлении признаков простуды, а также носить маски и перчатки. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что введение локдауна в городе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом не планируется.

Ранее по теме: Власти Москвы попросили жителей сократить социальные контакты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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