В электричках Москвы усилят контроль за ношением масок

Сегодня оперштаб сообщил, что за последние сутки в Москве выявили 4124 случая заболевания коронавирусом — максимум с 16 января этого года. В целом по стране COVID-19 обнаружили у 10 407 человек, что является рекордным показателем с 7 марта. За время пандемии вирус подтвердился почти у 5,2 млн россиян. Из них около 125 тыс. умерли.