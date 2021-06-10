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Правительство выделит на ипотеку многодетным семьям более 27 млрд рублей

Ведомости

Правительство выделит более 27 млрд руб. на частичное погашение ипотеки многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«Правительство продолжает поддерживать семьи, где родился третий или последующие дети. Они получают по 450 тыс. рублей, которые могут использовать на погашение ипотечных кредитов. Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете. Направим сегодня более 27 млрд рублей», — сказал Мишустин.

По его словам, такой мерой поддержки смогут воспользоваться не менее 60 тыс. семей.

Принять участие в программе могут семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Семья может получить 450 тыс. рублей и использовать их для погашения части ипотеки.

Также в России действует льготная программа семейной ипотеки. Она позволяет семьям, в которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Заемщик, его супруг и дети должны быть гражданами России. В ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил расширить программу на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года.

Ранее по теме: Путин объявил о расширении программы семейной ипотеки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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