Правительство выделит на ипотеку многодетным семьям более 27 млрд рублей

Также в России действует льготная программа семейной ипотеки. Она позволяет семьям, в которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Заемщик, его супруг и дети должны быть гражданами России. В ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил расширить программу на семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года.