Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Песков заявил о неэффективности пропаганды вакцинации от COVID-19 в России

Ведомости

Пропаганда вакцинации от коронавируса в России оказалась не столь эффективной, как хотелось бы, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Поскольку темпы низкие, то надо признать, что она оказалась не столь эффективной, сколько хотелось бы», — сказал он.

При этом Песков назвал «полной глупостью» мнение, что борьба с коронавирусом в России на государственном уровне провалена. «Здесь опять же нельзя забывать коварство этой инфекции, нельзя забывать, что все страны сталкиваются с разной амплитудой волн этой инфекции», — пояснил представитель Кремля.

В то же время Песков признал, что Россия отстает по темпам вакцинации от коронавируса по сравнению с другими странами. Однако, по его мнению, это не связано с недоверием граждан к властям.

Также Песков добавил, что решение правительства Москвы о введении обязательной вакцинации для людей, занятых в сфере торговли и услуг, не вызывает в Кремле опасений, потому что он не приведет к росту социальной напряженности из-за деления граждан на привитых и непривитых.

«Самое страшное деление россиян — это на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно», — резюмировал он.

По данным оперштаба на 18 июня, за последние сутки коронавирус выявили у 17 262 россиян. Показатель превысил порог в 17 000 впервые с 1 февраля. Общее количество заболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 5 281 309. Скончались 128 445 жителей страны с подтвержденным коронавирусом.

При этом на сегодняшний день полностью привитыми от коронавируса, то есть получившими обе дозы соответствующих препаратов, являются 14,6 млн россиян, или 9,98% от общей доли населения. Первую прививку сделали более 19,1 млн человек, или 13,07% населения.

Ранее по теме: В Кремле назвали причины ухудшения ситуации с коронавирусом в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных