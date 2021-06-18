Песков заявил о неэффективности пропаганды вакцинации от COVID-19 в России
Пропаганда вакцинации от коронавируса в России оказалась не столь эффективной, как хотелось бы, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Поскольку темпы низкие, то надо признать, что она оказалась не столь эффективной, сколько хотелось бы», — сказал он.
При этом Песков назвал «полной глупостью» мнение, что борьба с коронавирусом в России на государственном уровне провалена. «Здесь опять же нельзя забывать коварство этой инфекции, нельзя забывать, что все страны сталкиваются с разной амплитудой волн этой инфекции», — пояснил представитель Кремля.
В то же время Песков признал, что Россия отстает по темпам вакцинации от коронавируса по сравнению с другими странами. Однако, по его мнению, это не связано с недоверием граждан к властям.
Также Песков добавил, что решение правительства Москвы о введении обязательной вакцинации для людей, занятых в сфере торговли и услуг, не вызывает в Кремле опасений, потому что он не приведет к росту социальной напряженности из-за деления граждан на привитых и непривитых.
«Самое страшное деление россиян — это на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно», — резюмировал он.
По данным оперштаба на 18 июня, за последние сутки коронавирус выявили у 17 262 россиян. Показатель превысил порог в 17 000 впервые с 1 февраля. Общее количество заболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 5 281 309. Скончались 128 445 жителей страны с подтвержденным коронавирусом.
При этом на сегодняшний день полностью привитыми от коронавируса, то есть получившими обе дозы соответствующих препаратов, являются 14,6 млн россиян, или 9,98% от общей доли населения. Первую прививку сделали более 19,1 млн человек, или 13,07% населения.